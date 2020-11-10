股神減持蘋果 波克夏Q3賣出40億美元

申報資料顯示，股神巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK-US) 在第 3 季賣出價值約 40 億美元蘋果 (AAPL-US) 持股，同時期也脫手一些金融股、買進工業類股。

波克夏第 3 季獲利暴增 82% 至 301 億美元，折合 A 股每股獲利 18994 美元，反映手中持有的蘋果等股票價值飆漲。但營業利益下滑 32% 至 54.8 億美元，營收共 630 億美元。

蘋果第 3 季股價大漲 27%，是帶動波克夏第 3 季投資收益增加 248 億美元的主力。第 3 季蘋果持股占波克夏投資組合 46%，比率刷新高。

然而從股價調整和申報資料來看，和波克夏在第 3 季脫手部分賣出部分蘋果持股。

申報資料顯示截至 9 月底止，波克夏持有 1117 億美元蘋果股票，依據當天收盤價 115.81 美元計算約 9.65 億股。第 2 季季末時，波克夏持有 915 億美元蘋果股票，以分割後股價回推 6 月 30 日 91.2 美元的價格計算，相當於 10.03 億股。

兩相對照，波克夏在第 3 季共賣出 3800 萬股蘋果持股，價值約 40 億美元。

波克夏將在本周五或下周一公布持股變動，投資人可更進一步掌握 9 月 30 日止一季的投資組合內容。

這份文件也顯示，波克夏在第 3 季買入約 176 億美元股票，賣出約 129 億美元，代表這段期間淨買入近 50 億美元。其中淨買進商業和工業類股約 150 億美元，淨賣出金融股約 60 億美元。

波克夏第 3 季買進 93 億美元自家股票，金額創史上新高。

截至第 3 季季末，波克夏的股票部位為 2450 億美元。