永冠-KY Q3純益年增1.6倍 每股賺1.94元 攀16季新高

鑄件大廠永冠 - KY (1589-TW) 公告第三季財報，單季稅後純益 2.07 億元，季增 7.8%，年增 1.62 倍，每股純益 1.94 元，寫近 16 季新高；前三季稅後純益 2.87 億元，較去年同期轉盈，每股純益 2.7 元。由於中國風電裝機進度受季節因素影響而放緩，永冠估本季出貨低於第三季，但仍可比第二季好，持穩高檔。

永冠第三季營收 24.31 億元，季增 13.81 %，年增 12.10%，毛利率 24%，季增 2 個百分點，年增 6 個百分點，營益率 12%，季增 5 個百分點，年增 7 個百分點；稅後純益 2.07 億元，季增 7.8%，年增 1.62 倍，每股純益 1.94 元。

永冠前三季營收 56.96 億元，年增 0.44%，毛利率 20.6%，年增 3.7 個百分點，營益率 5.84%，年增 3.82 個百分點；稅後純益 2.87 億元，較去年同期轉盈，每股純益 2.7 元。

受惠中國與歐美市場風電需求強勁，永冠第三季再生能源營收占比持續攀升，由上季 67% 成長至 72.8%，在再生能源產品毛利表現較佳之下，也帶動獲利成長；注塑機及產業機械營收則因疫情及中美貿易摩擦等不確定因素影響，客戶需求減少，並縮減庫存量。

展望本季，永冠指出，中國多數風力發電場位於北部，裝機進度受冬季氣候影響而稍微減緩。歐美風電客戶及注塑機、產業機械需求則持穩，預估第四季出貨量將優於第二季表現。

近來肺炎疫情在歐美地區部分國家有惡化趨勢，永冠表示，目前歐美客戶生產進度均未受到新一波疫情影響，歐美市場出貨也維持正常。