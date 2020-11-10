鉅亨市場快訊》疫苗報喜 類股領頭羊換人？

訊息快遞：

昨日輝瑞與 BioNTech 宣布聯合研發疫苗取得重大進展，疫苗保護效力高達 90%，遠遠超過市場預期。疫苗可能比預期更快研發成功的消息引爆投資人熱情，先前受疫情影響較大的郵輪與飯店類股單日上漲 17.81%，帶動美國小型與價值類股上漲近 4%，後兩者從 10 月底以來漲幅也雙雙超過 10%。

鉅亨觀點：

1. 疫苗保護效力遠超預期

疫苗保護效力（Vaccine Effectiveness）是用來衡量施打疫苗，與沒施打疫苗相比，感染疾病可能性的變化比例（假設施打疫苗後的患病率是 10%、未施打的患病率是 20%，則疫苗保護效力為 1 減 10% 除以 20%）。此次輝瑞與 BioNTech 公佈的保護效力為 90%，已經染病的人數為 94 人，可推估出施打疫苗後仍染病的人數為 8 人、未施打疫苗而染病的人數為 86 人，可看出疫苗顯著降低感染機率。若未來更多病例出來後，疫苗保護效力仍能維持在 90%，則疫情受到控制與生活恢復正常指日可待。

2. 經濟恢復正常，盈餘修復成重點

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期: 2020/11/10。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

如果疫苗順利發放且生活恢復正常，今年受到疫情影響而獲利大受打擊的產業，經營狀況都將快速好轉。如果以子產業來看，非核心消費類股近 12 個月每股盈餘只有 2 美元，遠遠低於 2019 年的 5.7 美元。如果獲利回到 2019 年水準，則非核心消費類股潛在盈餘增長率高達 190%。除了受打擊嚴重的非核心消費類股外，銀行、工業服務、工業產品與原物料類股潛在增幅也都在 25% 之上。

3. 考量盈餘修復，便宜類股上漲空間大

很多人對美股擔憂來自於高股價，認為目前股票估值高得不合理，未來進一步上漲空間有限。但若是每股盈餘能回到 2019 年水準，不少類股股價都有巨大潛在上漲空間。以能源類股為例，儘管目前無風險溢酬為 - 0.3%（每股盈餘除以股價，再減去美國 10 年公債殖利率），但若是每股盈餘回到 2019 水準，無風險溢酬將大幅升高至 10.7%，遠高於過去 10 年平均的 3.3%，股價潛在上漲幅度高達 153%。同樣邏輯，金融與工業類股無風險溢酬分別為 7.8% 與 5.1%，股價潛在上漲幅度為 34.1% 與 15.6%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期: 2020/11/10。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

投資策略：

疫苗反轉投資邏輯，小型與價值類股有機會

受到疫情帶來好處影響，科技與相關公司股價遠優於其他類股。但如今疫苗接近開發完成，先前利多恐成未來利空，反而是股價一直受到打壓的小型與價值類股，有機會接棒帶領美股繼續上漲。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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