輝瑞疫苗試驗正面利多 疫情受害股歡呼 7檔漲停開出

由於輝瑞 (PFE-US) 與德國合作夥伴 BioNTech(BNTX-US) 研發疫苗後期試驗取得突破性進展，不少疫情受害股今 (10) 日開盤大漲歡呼，包括航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、航空零組件業者駐龍 (4572-TW)，以及旅行社業者雄獅 (2731-TW)、五福 (2745-TW)、山富 (2743-TW) 和鳳凰 (5706-TW) 等均直接開漲停板，台灣虎航 (6757-TW) 等大漲超過 10%。

據最終試驗結果，在沒有事先感染跡象的人群中，輝瑞與 BioNTech 合作研發的新冠疫苗有效性超過 90%，若順利在最終試驗中證實療效並獲得安全性數據，最快在 11 月下旬向美國 FDA 申請緊急使用授權。

在疫苗利多推動下，疫情受害的旅遊概念股幾乎全面大漲，不過，法人提醒，由於疫苗達到全球普及尚需時間，市場一般預期旅遊市場最快要到 2022 下半年至 2023 年左右才會完全恢復過去水準，因此，今年相關個股仍有虧損壓力，明年展望也暫時觀望。

雄獅董事長王文傑日前曾指出，出境旅遊恐怕要等到 2023 年才能復甦，要有長期抗戰的心理準備。

而日前 IATA(國際航空運輸協會) 也評估，疫情使經濟復甦緩慢，除了壓抑一般的旅遊需求之外，也會限制商務旅行預算，預期全球航空業客運量恢復疫前水準，恐須待至 2024 年。

截至目前，華航和長榮航均已公布第三季財報，華航前三季虧掉 20.22 億元、長榮航也虧掉 36.42 億元，航空雙雄合計前三季共虧掉近 57 億元；而雄獅僅公布至第二季財報，上半年也虧掉逾 2 億元。