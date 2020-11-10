〈瑞銀台灣企業論壇〉美國半導體出口管制政策不變 台廠續享轉單效應

美國大選最後由民主黨勝出，外界好奇美國對中政策是否改弦易轍？瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞表示，根據瑞銀蒐集產業意見反饋，大方向一致認為美國對半導體出口管制政策不變，台灣產業鏈可望繼續享有轉單效益。

瑞銀證券今 (10) 日舉行台灣企業論壇線上說明會，林莉鈞針對美國大選結果對我半導體產業影響作上述表示，她進一步指出，即便是民主黨執政，美國仍將延續半導體保護政策，且受美中關係緊張影響，已有客戶嘗試將訂單從中國供應鏈分散至台灣晶圓代工廠。

林莉鈞表示，瑞銀先前擔憂亞洲半導體供應鏈恐受美國禁令影響，研判自第 4 季起對供應鏈與庫存修正造成衝擊，但從目前市況來看，亞洲半導體供應鏈從 9 月起正逐步改善中。

瑞銀指出，隨著終端市場結構性復甦，以及 5G 手機需求增加，可望帶動半導體營收表現，今 (2020) 年整體半導體營收預估有 4% 到 5% 的增幅，明 (2021) 年營收成長率可望提高將近 10%。

要注意的是，在蘋果與中國品牌手機訂單拉抬下，可能延後半導體的庫存修正時間，整體而言，偏高的庫存水位將成為半導體明年最大風險。

展望後市，林莉鈞表示，明年影響半導體產業主要有三大結構性趨勢，包括 5G 手機升級週期，8 吋晶圓產能供應吃緊，以及中國射頻晶片本土化，其中 5G 射頻晶片進入門檻比 4G 低，加上中國手機廠成本壓力減緩，將有助於中國射頻產品開發，將使台灣晶圓代工廠受惠。