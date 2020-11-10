〈南茂法說〉匯損干擾 Q3每股賺0.58元 寫一年半新低
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南茂 (8150-TW) 今 (10) 日召開法說會，並公布第三季財報，稅後純益 4.23 億元，季減 22.39%，年減 27.82%，每股稅後純益 0.58 元，前三季稅後純益 16.81 億元，年減 18.16%，每股稅後純益 2.31 元；由於第三季採權益法認列投資損失、匯損影響，每股純益創近六季低。
南茂第三季營收 56.86 億元，季增 4.75%，年增 5.32%，毛利率 19.27%，季減 1.45 個百分點，年減 2.08 個百分點，營益率 12.62%，季減 1.92 個百分點，年減 1.93 個百分點，稅後純益 4.23 億元，季減 22.39%，年減 27.82%，每股稅後純益 0.58 元。
南茂前三季營收 167.01 億元，年增 13.1%，毛利率 20.9%，年增 2.89 個百分點，營益率 14.41%，年增 3.86 個百分點，稅後純益 16.81 億元，年減 18.16%，每股稅後純益 2.31 元。
南茂指出，第三季由於美金貶值，影響匯損，加上金價上漲以及夏季電費較高干擾，毛利率較上季下滑，不過，後續隨著匯率、金價大致趨穩定，以及步入秋、冬季節，毛利率可望回升。
南茂第三季營收比重為驅動晶片 29.8%、金凸塊 19.5%、DRAM/SRAM 19.2%、Flash 23%，以及混和訊號 8.5%；就產品應用細分，手機與穿戴裝置 35%、電視 18%、電腦運算 12.5%、車用 / 工控 10.5%，以及消費性電子 24%。