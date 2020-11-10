路透：華為將以1000億元人民幣 出售榮耀品牌

據《路透》報導，知情人士透露，華為計畫以 1000 億元人民幣 (152 億美元) 的價格，將手機品牌榮耀 (Honor)，出售給由手機經銷商神州數碼 (Digital China)(000034-CN) 及深圳政府組織的投資團隊。

在美國祭出制裁後，華為準備出售榮耀品牌的傳言已久，許多收購方均感興趣，神州數碼一直是傳言中領先的買家。

知情人士說，待出售的將包括榮耀的品牌、研發和相關的供應鏈管理業務等，幾乎所有資產，並以全現金交易，華為最早可能在週日宣布這一消息。

華為旗下榮耀品牌主要針對年輕人，講求 CP 值，知情人士說，出售後華為將重點專注在高階手機。

兩位知情人士說，主要的購買者神州數碼將持有 Honor Terminal 近 15% 的股份，成為前兩大股東。Honor Terminal 於今年 4 月註冊成立，完全歸華為所有。

知情人士說，神州數碼預計透過銀行貸款，取得這筆交易的大部分融資。神州數碼還會在雲端計算等業務上與華為合作。他們說，將有至少 3 家深圳政府投資公司支持的機構加入，每家持股 10% 至 15%。

在出售後，榮耀計畫保留大部分管理團隊和 7000 多名員工，並在 3 年內上市。

由於保密限制，這些人士拒絕透露姓名。榮耀、華為、神州數碼和深圳市政府，並未立即回應評論請求。