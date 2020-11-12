螞蟻金服喊卡澆熄IPO狂潮 深交所6月來首次駁回企業上市

自上週眾所矚目的螞蟻集團首次公開上市 (IPO) 喊停至今，中國政府加強監管力道令中國 IPO 市場烏雲罩頂，連深圳證交所也駁回企業的上市計畫。

深圳證券交易所的一份文件顯示，軟體開發商江蘇網進科技的 IPO 計畫週三 (11 日) 遭深圳證交所駁回，這是自 6 月深圳證交所推出新規則以來第一個被拒絕的企業。

深圳證交所創業板表示，由於江蘇網進科技未能滿足所有 IPO 要求，其中有關股東間股權轉讓和納稅資訊揭露不足，因此拒絕其申請，江蘇網進科技可在 5 個工作日內要求駁回書進行重新審查。根據 6 月 29 日的 IPO 申請文件，江蘇網進科技計劃籌集人民幣 4.6 億元。

此前，深圳證交所創業板在今年夏季實施新的 IPO 規則，包含降低公司上市的財務要求以及加快審核週期，吸引許多企業參與 IPO。根據該證交所網站顯示，新的 IPO 註冊迄今共受理 433 件，今年中國企業 IPO 數量也創下十年來新高。

中國 10 年 IPO 企業數量 (圖: Bloomberg)

在北京通過公布新的大範圍反壟斷法規以控制企業後，中國證券監督管理委員會 (CSRC) 週二 (10 日) 公布，中國證監會將致力於改善公司治理，並加強對首次公開發行股票的審查。

Mamanran Asset Management 總經理 Manran Ma 表示 ，螞蟻集團 IPO 戛然而止，對想要在深圳交易所 IPO 的企業「敲響了警鐘」。中國政府的舉動也可能被視為一個訊號：近期的監管環境與過去相比將更為嚴格。

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