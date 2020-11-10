【日盛投顧】若能守穩萬三 指數仍有機會持續創高

◆盤勢分析

1. 輝瑞宣示疫苗成功率達 9 成激勵美股疫苗、航空、觀光股強彈，週二台股開平殺低震盪，最高點 13，142 點未能再創高，但最低點 13，022 點守穩 5 日線 (12，994 點)、10 日線(12，830 點)、月線(12，852 點)、季線(12，749 點)、年線(12，732 點) 及半年線 (12，325 點)，終場指數下跌 45.75 點，跌幅 0.35%，收在 13，081.72 點，成交金額為 2，500.73 億元，大於 5 日均量(2，050 億元) 及 20 日均量(1，820 億元)。三大法人合計賣超 35.18 億元：外資賣超 32.92 億元、投信買超 5.51 億元、自營商賣超 7.77 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤多頭再延續。

(2)、均線：支撐為 12，700 點至 12，800 點，壓力為 13，300 點至 13，400 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (84) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數跌幅 1.44%，收在 165.71 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 160 點附近，壓力為 170 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (72) 大於 50，短線偏多。

4. 我們認為台股近期走勢高檔整理，台股選股方向可留意 10 月營收?、第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

結構被動元件、半導體、PCB、原物料、疫苗、運輸、觀光、運動風為短線盤面主流

1. 被動元件：第四季供需吃緊，2492 華新科、6173 信昌電、2456 奇力新、2428 興勤等將可受惠。

2. 蘋概：APPLE 新機帶動供應鏈拉貨，2317 鴻海、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、3376 新日興、4966 譜瑞 - KY 等可留意，6558 興能高傳拿下蘋果耳機大單。

3.PCB：載板供需吃緊，相關公司如 3189 景碩、8046 南電等將受惠。

4. 原物料：價格上揚，相關個股可關注如水泥、1101 台泥、1102 亞泥、鋼鐵 2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、塑化的台塑四寶、1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、造紙 1904 正隆、1909 榮成、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、2103 台橡、銅 2009 第一銅等。

5. 疫苗：輝瑞與 BioNTech 研發的新冠疫苗傳出達 90% 有效，6547 高端疫苗、4142 國光生同喜。

6. 運輸：疫苗為航空、高鐵帶來希望，2610 華航、2618 長榮航、2633 台灣高鐵強勢；運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

7. 觀光：疫苗為觀光帶來希望，2727 王品、2723 美食 - KY、4930 燦星網、2731 雄獅週二亮眼。

8. 運動風：運動風潮興起，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、健身房 8462 柏文、製鞋 9910 豐泰、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1477 聚陽、1476 儒鴻、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安、6670 復盛應用等。

9. 車用：Tesla 上海廠 2021 年產能可望加倍擴產，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、4551 智伸科、6288 聯嘉、8349 恒燿、8183 精星、2360 致茂、2474 可成等長線將相對受惠，疫情一旦趨緩對車市回溫有利，零組件 2231 為升、6279 胡連等可望受惠。

10. 半導體：2330 台積電成國際戰略公司，晶圓代工 2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，帶動 2404 漢唐、6187 萬潤等將因先進製程而迎來商機。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱、6415 矽力 - KY、6138 茂達、3443 創意、3661 世芯 - KY 等。

11.5G：全球拚 5G 商轉，相關個股如光通訊的 6426 統新、3234 光環、4979 華星光等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，5G 相關通訊元件 6271 同欣電、3152 璟德 2020 年迎新商機。