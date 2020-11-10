外資續抱金融股 6檔獲買超上萬張 面板雙虎面臨資金大逃殺

台股今 (10) 日震盪走低，終場下跌 45.75 點，收在 13081.72 點，日 K 中止連 6 紅。金融族群持續獲外資青睞，共 6 檔金融股獲外資買超逾 1 萬張，外資資金則自面板雙虎大舉撤退，大賣群創、友達分別 5.6 萬、4 萬張。

三大法人方面，外資中止連 6 買，轉為賣超 32.97 億元；投信轉買超 5.5 億元；自營商反手賣超 7.76 億元，三大法人共賣超 35.17 億元。

期貨方面，外資減碼多單 409 口，多單未平倉口數降至 36904 口；投信增持空單 180 口，空單未平倉口數增至 37084 口；自營商增持多單 365 口，多單未平倉口數增至 15010 口。

觀察外資買超方面，金融族群最受外資青睞，新光金獲大買 4.1 萬張，國泰金、元大金、富邦金、永豐金、臺企銀也獲敲進超過 1 萬張，台新金、開發金、玉山金、彰銀、合庫金、兆豐金、華南銀、中信金均獲外資大買逾 4500 張。

外資同步回補台塑四寶，買超台塑、台化超過 7000 張，台塑化、南亞超過 3500 張，也大買中石化逾 1 萬張；其他傳產股方面，中鋼獲買超 1.1 萬張，寶成、遠東新逾 4000 張。電子股以日月光投控最受外資青睞，大買 2.2 萬張，欣興 8800 張，華邦電、京元電、仁寶、聯詠、頎邦、宏達電，也獲外資買超逾 3000 張。

至於賣超方面，外資資金同步由面板雙虎撤退，大賣群創、友達分別 5.6 萬、4 萬張，聯電也遭外資調節 2.6 萬張，宏碁、長榮、台積電均遭外資賣超逾 1 萬張。元大台灣 50 反 1、元大 S&P 原油正 2、元大美債 20 年、街口布蘭特油正 2、元大滬深 300 正 2、國泰臺灣加權反 1 等 ETF，也成外資提款標的。

法人指出，台股明 (11) 日聚焦 MSCI 季度調整，及台北時間 11 日凌晨的蘋果新機發表會，目前預期 MSCI 權重調整機會不大，可留意蘋概股表現。

