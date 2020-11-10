仲琦Q4營收將創高 訂單滿到明年下半年

網通廠仲琦 (2419-TW) 今 (9) 日召開法說，董事長鄭炎為表示，美系有線電視系統業者 (MSO) 大客戶在疫情下需求大增，第四季營收可望繳出歷年單季最佳的表現，目前訂單能見度更是已經看到明年第三季。

鄭炎為表示， 隨著全球新冠疫情持續延燒，居家上班的模式已成為生活型態的主流趨勢，消費者對上網和頻寬速度的需求大幅提升，也陸續接獲以 11ac WiFi 5 和 11ax WiFi 6 無線為主的 Gateway 和 Router 訂單，包含美國、加拿大等北美系統運營商。

鄭炎為指出，目前北美客戶需求強勁，先前還有空運趕出貨，而目前看來，第四季動能更強，雖然部分營收因為缺料遞延到明年上半年，但還是將登上歷年單季新高。

而目前訂單雖然看到明年第三季，但鄭炎為坦言，目前還得觀察零組件缺料問題，晶圓代工廠本來就排程滿載，加上中芯事件影響供給更加吃緊，零組件不是漲價，就是交期拉長，最久達 8 個月，也尋找新料源確保出貨穩定。

而因應貿易戰關稅以及需求，仲琦生產重心也逐漸移往越南，越南新廠在 7 月量產，目前月產能達 30 萬台以上，已能因應北美客戶的需求，預計到今年底、明年初，越南廠產能將拉升至每月 50 萬台，蘇州廠產能規模則將會彈性縮減。

仲琦第三季純益 0.92 億元，季減 18.3%、但年增 41.7%，每股純益 0.29 元；前三季純益 1.74 億元，年增 17.5%，每股純益 0.6 元，累計前 10 月營收 77.71 億元，年減 11.3%。