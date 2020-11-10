國巨Q3 EPS 7.37元寫7季高 前三季賺二個股本超越去年全年

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (10) 日公告第三季財報，稅後純益 36.27 億元，季增 10.1%、年增 80%，每股純益 7.37 元，為 7 季新高；累計前三季稅後純益 92.72 億元，年增 55.5%，每股純益 20.03 元，也超越去年全年的 16.35 元。

國巨第三季營收 219.53 億元，季增 63%、年增 113%；毛利率 37.4 %，季減 6.9 個百分點，年增 6.4 個百分點；營益率 25.1%，季減 7 個百分點，年增 8.9 個百分點；稅後純益 36.27 億元，季增 10.1%、年增 80%，每股純益 7.37 元。

國巨表示，第三季是合併基美 (KEMET)、廠區的產能利用率逐步改善，以及客戶訂單需求穩健，推升營收大幅成長；不過，因為新台幣強勁升值，國巨第三季已實現及未實現外幣兌換損失達 6.09 億元，對單季每股純益影響約為 1.24 元，也導致獲利增幅未如營收成長。

累計國巨前三季營收 454.47 億元，年增 45.2%、毛利率 40.1 %，年增 3.6 個百分點，營益率 27.3%、年增 7 個百分點；稅後純益 92.72 億元，年增 55.5%，每股純益 20.03 元。

國巨指出，目前產品組合及終端應用比重已有結構性轉變，也會持續提升在高階車用、工業、醫療、航太、5G、IoT 的比重。

展望未來，國巨認為，雖然全球的疫情尚未緩解，且貿易爭端的不確定性高，但因終端需求穩健，成品庫存天數仍然偏低，目前也持續拉升 MLCC 與 R-chip 的產能利用率，鉭質電容產能更是持續滿載。

而泛國巨集團被動元件廠奇力新 (2456-TW) 也公告第三季財報，稅後純益 5.49 億元，季減 7.9%、年增 49.4%，每股純益 2.11 元；累計前三季純益 14.09 億元，年增 40.7%，每股純益 5.45 元。