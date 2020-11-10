富邦金累計EPS首度見7元破紀錄 15家金控賺3295億元創高

15 家金控今 (2020) 年 10 月獲利全數出爐，公股金控因為提存減少，表現相對優秀，而富邦金 (2881-TW) 穩坐獲利王、且 EPS 首度見到 7 元破紀錄；整體 15 家金控合賺 3295.8 億元，超越去年同期的 3186.46 億元，創歷史同期新高。

截至 10 月，已有 9 家金控 EPS 超過 1 元，分別為：富邦金、國泰金、中信金、元大金、兆豐金、新光金、玉山金、第一金、台新金。

雖然 15 家金控累計前 10 月獲利已經超過去年同期，但是只有富邦金、國泰金、元大金、國票金、日盛金等 5 家累計獲利為正成長。若金控能維持此獲利步調，11、12 月不要有大幅提存準備，全年金控獲利要挑戰去年的 3500 億元歷史紀錄不是夢。

富邦金前 10 月獲利年增 33% 富邦壽 10 月實現獲利 59 億元

富邦金 10 月稅前純益 856.81 億元、稅後純益為 63.82 億元，不但是 10 月單月獲利王，且累計獲利以 745.87 億元穩坐冠軍，較去年同期大幅成長 33%，稅前及稅後純益皆再創歷史新高，EPS 還遠遠超過亞軍，不僅是該金控成立以來首度每股賺到 7 元，也是國內第一家 EPS 賺到 7 元的金控。

富邦金之所以 10 月繳出冠軍成績單，主要是金雞母富邦人壽本月處分投資部位的實現獲利約 59 億元，主要來自國內股票及基金約 30 億、國外股票及基金約 18 億，以及國內外債券約 11 億。

不過新台幣 10 月持續升值，讓富邦人壽 10 月不含避險成本的匯兌損失約 7 億元，累計前 10 月不含避險成本的匯兌損失約 140 億元。10 月外匯價格變動準備金增提約 0.4 億元，截至 10 月底，餘額為約 94 億元。

富邦人壽 10 月底合併淨值超過 3960 億元，富邦金控 10 月底合併淨值約 6540 億元。富邦金控 10 月底每股淨值為 56.83 元。

在投資績效亮眼之下，富邦人壽 10 月稅後純益為 40.48 億元，累計前 10 月稅後純益 493.76 億元，較去年同期大幅成長 80%。今年前 10 月初年度保費收入達 1015 億元，總保費收入為 4474 億元。

台北富邦銀行 10 月稅後純益 15.47 億元，淨利息收益維持穩定，累計前 10 月稅後純益 169.34 億元。北富銀 10 月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 720%。

國泰金前 10 月獲利年增兩成 續創歷史新高

國泰金 (2882-TW) 自結 10 月稅後純益 37 億元，累計前 10 月稅後獲利 680.7 億元，續創歷史新高，比去年同期成長 20.95%，EPS 為 4.82 元。若今年沒認列印尼 Bank Mayapada 的投資損失 140 億元，國泰金獲利早已突破 700 億元。

國壽 10 月稅後純益 20.7 億元，前 10 月稅後純益 468.8 億元，比去年同期成長近 44%，創歷史新高紀錄。國泰金表示，國壽本月投資績效平穩，外匯避險操作得宜，業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，10 月 FYP 金額為 103 億元、FYPE 金額為 30 億元，FYP 及 FYPE 業界排名皆為第一。

而國泰世華銀行 10 月稅後淨利 14.3 億元，累計前 10 月稅後賺 206.4 億元。國泰金表示，國泰世華銀本月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好。

中信金前 10 月獲利年減 4% 兆豐金前 10 月認列彰銀評價損失逾 10 億元

中信金 (2891-TW) 自結 10 月稅後純益為 30.37 億元，年增 15%，累計前 10 月稅後純益 391.63 億元，年減 4%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.96 元。

從子公司來看，中國信託銀行 10 月單月稅後純益為 22.67 億元，累計前 10 月稅後純益為 237.23 億元，台灣人壽 10 月稅後純益為 6.54 億元，年增 38%，累計前 10 月稅後純益為 165.61 億元。

中信金表示，今年市場環境雖受新冠病毒疫情及降息影響，但該行銀行業務存放及財管手續費等核心業務仍然維持穩健動能，保險業務則因負債成本下降，加上投資收益增加，獲利表現良好。

兆豐金 (2886-TW) 自結 10 月稅後純益 16.86 億元，累計前 10 月稅後純益 206.36 億元，年減 18.3%，累計 EPS 1.52 元。

兆豐金 10 月獲利仍未回到過往的 20 億元水平，主因兆豐銀的投資評價損益、利差收益上表現均不佳，其中投資評價損益部分，兆豐銀次唯一一家將投資彰銀的部位，列入交易項下，而非 OCI(其他綜合損益) 項下，因此必須在獲利中直接認列評價損失，累計前 10 月已認列彰銀評價損失達 10 億元；加上增提備抵呆帳，使得兆豐銀前 10 月稅後純益 166.39 億元，成為壓縮兆豐金仍較去年衰退的主因。

新壽 10 月獲利年增 180% 玉山金前 10 月獲利年減 12.9%

新光金 (2888-TW) 自結 10 月稅後純益 5.72 億元，雖然較前月減少約四成，但是與去年同期相比，卻是大增 97.9%；累計前 10 月稅後純益 182.64 億元，年減 5.3%，EPS 1.42 元。

新壽受惠於避險工具 NDF 無本金交割遠期外匯有評價利益，使得 10 月避險成本下降，讓新壽 10 月稅後純益 2.03 億元、年增率高達 180.2%；截至 10 月底，外匯價格變動準備金餘額 54.5 億元，較 9 月底 43.36 億元攀升。

玉山金 (2884-TW) 自結 10 月稅後純益 12.76 億元，較前月成長，累計前 10 月稅後純益 152.3 億元，較去年同期減少 12.9%，EPS 為 1.21 元。主要子公司玉山銀行累計前 10 月稅後純益 142.8 億元，較去年同期減少 16.9%，玉山證券累計稅後純益年成長 68.9%，玉山創投累計稅後純益成長 246.7%。玉山金表示，面對市場變化，玉山聚焦跨境整合、數位轉型及風險管理。

第一金 10 月獲利成長 台新金前 10 月認列彰銀評價損失逾 9 億元

第一金 (2892-TW) 自結 10 月稅後純益 13.62 億元，獲利較前月成長，主要是子公司銀行 10 月單月提存備抵呆帳金額減少。第一金累計前 10 月稅後純益 147.39 億元，EPS 1.15 元。

台新金 (2887-TW) 自結 10 月稅後純益 10.5 億元，年減 16.7%，前 10 月稅後純益 128.1 億元，年減 2.8%，EPS 1.04 元。

台新金 10 月獲利比起去年出現「雙位數」衰退，主要是彰銀獲利衰退，彰銀 10 月稅前盈餘 5.04 億元、年減 44.1%，台新金因為持股彰銀 22.55%，按權益法認列，因此影響獲利，若拉長時間來看，累計今年前 10 月，台新金認列彰銀評價損失就已超過 9 億元。

國票金全年 EPS 可望突破 1 元 永豐銀財富管理手收雙位數成長

國票金 (2889-TW) 自結 10 月稅後純益 2.58 億元、年增 58.6%，前 10 月稅後純益 26.73 億元、年增 16.8%，EPS 達 0.92 元，無論單月或累計獲利都呈現雙位數成長，且全年 EPS 可望破 1 元。主要是全球利率持續走低，養券利差擴大，養券利差擴大，部位操作得宜，實現資本利得，獲利優於去年同期表現。

永豐金 (2890-TW) 自結 10 月稅後純益 10.38 億元、年增 0.9%，前 10 月稅後純益 102.84 億元、年減 2.7%，累計每股稅後純益 0.91 元。主要子公司永豐銀行 10 月稅後純益 8.57 億元，累計 1-10 月稅後盈餘 84.96 億元，整體來說，財富管理手續費今年以來有雙位數成長，挹注頗豐；而永豐金證券 10 月稅後純益 1.33 億元，累計 1-10 月稅後純益 20.90 億元。

開發金 (2883-TW) 自結 10 月稅後獲利 11.86 億元，累計前 10 月稅後獲利 99.77 億元；每股盈餘 0.68 元。

開發金控發言人張立荃表示，受美國大選影響及歐美傳出疫情升溫，投資人觀望心態轉濃，10 月份資本市場於高檔盤整，成交量能同步縮減，子公司凱基證券及凱基銀行仍持續展現穩定的獲利動能。

子公司凱基銀行 10 月獲利主要來自利息及手續費收入等核心收益及金融資產投資獲利貢獻，合計稅後獲利 4.32 億元，累計前 10 月稅後獲利 33.45 億元。凱基證券各項業務表現穩健，合計稅後獲利 9.16 億元，累計前 10 月稅後獲利 65.06 億元。

中華開發資本因投資部位評價表現受到市場波動而漲跌互見，10 月份稅後虧損 1.50 億元，累計前 10 月稅後虧損 11.04 億元。中國人壽 10 月單月獲利 8.05 億元；累計前 10 月獲利 156.45 億元。

華南金 (2880-TW) 自結 10 月稅後純益為 12.87 億元，較前月大增超過四成，主要是提存減少；累計前 10 月稅後純益為 62.15 億元，EPS 為 0.48 元，每股淨值為 14.40 元。

