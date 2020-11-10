大田精密前三季EPS 4.66元 美日系客戶拉貨動能增強中

高爾夫球具廠大田精密 (8924-TW) 第三季受惠美、日系客戶拉貨動能增強，訂單能見度提升，旺季效應提前發酵，大田今 (10) 日公布第三季稅後純益 2.16 億元，每股純益 2.58 元；累計前三季稅後純益 3.91 億元，扣除停業部門損失後，每股純益 4.66 元。

大田精密第三季獲利亮麗，營收 11.47 億元，毛利率 28.93%，季減 0.44 個百分點，年增 9.98 個百分點，繼續營業部門稅後純益 2.16 億元，季增 55.15%，年增率 1.06 倍，每股純益 2.58 元。2020 年前三季大田精密營收為 27.06 億元，毛利率 26.91%，年增 2.67 個百分點，稅後純益 3.91 億元，每股純益 4.66 元。

大田精密主管指出，今年上半年度受到新冠肺炎疫情影響，營收因而較去年同期下滑，但第三季起隨著美日高爾夫消費市場買氣反彈，各大高爾夫巡迴賽事陸續復賽，又值高爾夫傳統旺季的多重助攻，高爾夫產業前景可期。

大田也因美系主要客戶以其獨特的行銷手法逆勢行銷操作奏效，球具熱賣，持續增加下單，預期將為公司帶來相對穩定的收益。

展望第四季，高爾夫市場即將步入傳統旺季，疫情如能獲得緩解，需求更將復甦。同時，大田精密多年深耕的高爾夫生產基地江西大田積極推動生產自動化順利，人力資源穩定，且有完整的供應鏈體系，能穩定的吸引客戶下單。

大田精密的主要客戶包括 PXG、Titleist、Bridgestone、Honma、美津濃等，其中 Bridgestone、Honma、美津濃為日系客戶，營收比重 5 成；大田精密主管指出，日本 4 月及 5 月因疫情緣故封境，造成市場去化力道驟減，但在 6 月解禁後，日系品牌客戶拉貨態度轉趨積極，第三季起包括新產品上市銷售也吸引市場整體買氣走高，現階段美系客戶也在加速拉貨。