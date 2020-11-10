基士德前三季EPS 3.92元 Q4急單挹注營收挑戰新高

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW) 今 (10) 日公布最新財報，第三季稅後純益 5121 萬元，季減 23.43%，年減 18.9%，每股純益為 1.53 元，累計 2020 年前三季稅後純益為 1.32 億元，每股純益 3.92 元。基士德 - KY 目前獲市場急單湧入，第四季營運不看淡。

基士德 - KY 在 2020 年第三季營收 5.01 億元，毛利率 38.38%，季減 3.57 個百分點，年增 0.78 個百分點，稅後純益 5121 萬元，季減 23.43%，年減 18.9%，每股純益為 1.53 元；累計 2020 年前三季營收為 12.44 億元，毛利率 40.1%，年增 1.49 個百分點，前三季稅後純益為 1.32 億元，年減 22.6%，每股純益為 3.92 元。

基士德 - KY 主管強調，今年營收逐季攀高，第一季營收 2.49 億元，第二季達 4.94 億元，第三季再成長至 5.01 億元，第四季因中國大陸水患消退及疫情減緩，經濟活動恢復，急單湧入，營收有機會再攀高。

基士德 - KY 今年 10 月營收為 1.94 億元，年增 28.36%，基士德主管指出，10 月營收除遞延交貨持續出貨，年終也有部分急單，因此出貨維持高檔創今年次高，法人估，第四季整體營收可望超過第三季，有機會挑戰去年單季新高金額。基士德 - KY 累計今年前 10 月營收為 14.37 億元，年減 9.39%。

基士德 - KY 現有江蘇揚州廣陵廠，為在中國市場設計的最早生產線，使用超過 20 年，最近由於廣陵區城區擴大因此必須遷移，基士德擬在揚州槐泗鎮購入 23 畝的土地建廠。同時，基士德在浙江平湖第二期廠房設廠工程已取得 24 畝土地，已在 10 月動工，投資金額 為 3.5 億元，預計於 2022 年將完工投產。