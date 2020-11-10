帆宣半導體業務旺挹注 樺漢10月營收同步改寫同期高

鴻海 (2317-TW) 集團旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW)，今 (10) 日公吿 10 月營收 75.79 億元，月減 11.4%、年增 8.7%，寫下同期新高，累計樺漢前 10 月營收 660.84 億元，年增 3.4%，雙雙改寫歷史同期新高。

以樺漢各子公司表現來看，半導體設備廠帆宣 (6196-TW)10 月營收 20.47 億元，月減 19.5%、年增 18.4%，歷史同期新高；累計前 10 月營收 199.72 億元，年增 3.6%，歷史同期次高，表現最為亮眼。

網安設備廠瑞祺電 (6416-TW)10 月營收 3.83 億元，月減 27.8%、年減 6.2%，是今年 2 月以來，8 個月低點；不過，前 10 月營收 44.78 億元，年增 31.5%，仍為歷史新高。

瑞祺電也公告第三季財報，每股純益 1.44 元，雖然較前季略減，但優於去年同期，累計前三季每股純益 4.22 元，直逼去年全年的 4.28 元。

沅聖 (6638-TW)10 月營收 5.6 億元，月增 12.6%、年減 25.5%，則是睽違 10 個月，單月營收重返 5 億元；累計前 10 月營收 31.57 億元，年減 51%。

樺漢在前次法說上預估，在醫療 IoT 設備及公共事業、半導體產業的需求成長帶動營運整體表現，全年營收較去年持平或小幅成長。