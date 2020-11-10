巨大中、美市場有佳績 10月營收57億元 年增2%

巨大 (9921-TW) 10 月自有品牌自行車銷售表現亮眼，以在中國及美國市場表現最好，今 (10) 日公布 10 月營收為 57.05 億元，月減 11.53%，年增 2.34%，累計 2020 年前 10 月營收已達 582.41 億元，年增 9.41%。

巨大集團主管指出，10 月營收成長，主要動能來自自有品牌，以捷安特中國內銷表現最佳，以原幣計算，較去年同期大幅成長超過 5 成；其次為捷安特美國公司成長超過 2 成；捷安特歐洲公司銷售受到庫存不足及匯率不利因素影響，營收只有小幅成長。

巨大今年第三季受惠市場強勁需求，帶動產能利用率提升，抵銷匯率不利因素，營收達 194.7 億元，毛利率 23.8%，季增 0.84 個百分點，年增 0.81 個百分點，稅後純益 14.79 億元，季減 2.81%，年增 44.57%，單季每股純益 3.95 元。

巨大前三季營收 524.9 億元，毛利率 22.49%，年增 0.7 個百分點，稅後純益 36.3 億元，已超越去年全年，年增 32.4%，每股純益達 9.69 元。

巨大主管指出，市場對自行車與電動自行車需求力道仍強，供不應求的情形也使庫存大幅減少，各地通路至今仍維持低水位，即便進入冬季仍全力備貨，需求不見消退。雖然零件供應以及人力吃緊，巨大持續趕工生產，維持出貨動能。