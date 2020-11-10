台泥Q3 EPS 1.3元 前三季每股賺3.15元均寫同期新高

台泥 (1101-TW) 今 (10) 日公告第三季財報，稅後純益 74.73 億元，雖季減 5.8%、但年增 14.3%，每股純益 1.3 元；累計前三季稅後純益 184.07 億元，年增 3.9%，每股純益 3.15 元；雙雙寫下同期新高。

雖然今年第三季在中國暴雨衝擊下，台泥單季營收年減，不過在雨季過後，水泥報價迅速反彈，也支撐台泥站穩毛利率 35%、營益率 30% 的高檔水準，進而帶動獲利表現逆勢成長。

台泥也同步公告 10 月營收 102.94 億元，不但重返百億大關，更是今年單月最佳，月增 5.6%、年減 8.2%；累計前 10 月營收 925.42 億元，年減 6.3%。

第四季起進入水泥傳統旺季，據了解，目前台泥在中國主要廠區除了貴州以外，其餘各地的水泥報價每噸均上調 20-40 元人民幣，11 月後續也可望有新一波調漲，將持續推升台泥獲利表現。

而另一水泥大廠亞泥 (1102-TW) 也公告 10 月營收 74.33 億元，月增 2.4%、年增 5.9%，除了是今年新高外，更是今年以來單月首度回到年增走勢；累計前 10 月營收 619.98 億元，年減 15.3%。