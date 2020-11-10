億豐攻客製化產品立大功 Q3獲利創新高 前三季EPS 11.95元

窗簾廠億豐 (8464-TW) 今 (10) 日公布最新財報，第三季稅後純益達 14.79 億元，創新高，等於賺回半個股本，每股純益 5.05 元，累計前三季稅後純益 35.03 億元，每股純益高達 11.95 元。

億豐 2020 年第三季營收 69.9 億元，毛利率 57.44%，季減 0.51 個百分點，年增 5.58 個百分點，第三季稅後純益高達 14.79 億元，創新高，季增 22.61%，年增 6.04%，單季每股純益 5.05 元；累計 2020 年前三季億豐營收 176.48 億元，毛利率 55.88%，年增 5.85 個百分點，稅後純益 35.03 億元，年增 4.89%，每股純益高達 11.95 元。

億豐表示，須留意疫情對 2020 年下半年產生的不確定風險，但各地居民防疫期間更在乎居家品質，推升時尚窗簾的需求，第三季，客製化窗簾銷售成長，勝過固定尺寸，產品組合較去年同期優化。

億豐主管指出，2020 年第四季產能處於滿載，公司正善用墨西哥客製窗簾產線新廠，兼採柬埔寨固定尺寸窗簾擴線、美國德州廠房增建等多重生產策略，滿足客戶的需求。