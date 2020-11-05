蘋果新機拉貨強 鴻海10月營收6125.54億元 寫歷史第三高

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收，在蘋果新機 iPhone 12 系列上市、Sony PS5 開始拉貨，營收達 6125.54 億元，月增 31.4%、年增 2.8%，寫歷史單月第三高、同期新高；累計前 10 月營收 3.96 兆元，年減 5.6%。

以鴻海四大產品線 10 月月表現來看，最佳的是消費性電子產品，再來是雲端網路產品，接著依序是元件及其他產品、電腦終端產品。

若以四大產品線 10 月年表現來看，元件及其他產品最優，雲端網路產品其次，再來則是消費性電子產品，以及電腦終端產品。

鴻海 10 月受惠 iPhone 12 發表上市，迎來拉貨潮，加上 Apple Watch Series 6、索尼 (Sony) 新款遊戲主機 PS5 等拉貨強勁下，帶動 10 月營收衝上單月第三高、同期新高，也是 22 個月高點。

法人則認為，鴻海第四季受惠蘋果新機陸續上市，加上新款 MacBook 也將推出，鴻海手握中低階款逾半訂單下，不僅 11-12 月營收可望逐月走揚，在換機效應外溢下，營收可望一路旺到明年首季。