國人前9月刷卡額2.22兆元 國泰世華銀重登刷卡王

去 (2019) 年國人全年刷卡金額高達 3.23 兆元、連續 10 年創新高，不過，今年受到新冠肺炎疫情影響，少了最大宗的出國消費力道，金管會最新統計，國人累計今年前 9 月刷卡額為 2.22 兆餘元，較去年同期衰退約 7%。其中，國泰世華銀重返刷卡王寶座。

金管會今天公布最新信用卡業務概況，到 9 月底止，有 33 家信用卡發卡機構，總流通卡數持續增加到 4967 萬張，總有效卡數也增加到 3252 萬張。今年 9 月簽帳金額約 2487 億元，較上月份的 2347 億元增加 140 億元，主要是因 9 月開學旺季採購新電腦、用品等，且有百貨公司周年慶活動刺激消費，加上代繳保險公司的保費也增加不少。

9 月簽帳金額雖增加，但今年前 9 月累計簽帳金額合計 2 兆 2237 億元，比去年同期的 2 兆 3889 億元，減少 6.92%，主要是因為疫情影響，少了出國旅遊的大筆消費。

而去年全年刷卡額高達 3.23 兆元，而目前的 2.2 兆多，距離 3 兆元還有 7763 億元，今年是否跌破 3 兆元備受矚目，銀行局表示，目前只統計到 9 月，10 月有手機新機效應、11 月到年底還有雙 11、聖誕節等購物潮，還是可以觀察一下。

不過，銀行主管認為，僅剩下 3 個月，每個月平均要衝出近 2600 億元的刷卡額，要達 3 兆元必須很拚，但可以確定的是，今年全年勢必終止連續創新高的紀錄。

若就個別發卡行來看，國泰世華銀行 9 月以 424.0 億元刷卡額，再度奪回連霸五年的刷卡王寶座，而中信銀以 370 億元超車到亞軍，至於上個月冠軍的玉山銀，因為 Pi 聯名卡、UBear 卡等被調降回饋，刷卡金額一口氣掉到第三名的 363.3 億元。