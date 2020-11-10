高端攜美企BlueWillow開發鼻噴新冠疫苗 目標推動人體臨床

高端疫苗 (6547-TW) 今 (10) 日表示，與美國生技公司 BlueWillow Biologics Inc. 合作開發鼻噴新冠疫苗，由高端負責提供抗原，BlueWillow 則推動人體臨床試驗。

高端表示，雙方合作開發鼻噴新冠疫苗 S-2P-NE-01，此鼻噴疫苗的免疫組合，採用高端的 S-2P 棘蛋白抗原與 BlueWillow 的新型水包油奈米級乳化型佐劑；在小鼠試驗中發現，除可誘發有效的血清中和抗體外，同時能誘發支氣管的黏膜免疫反應 (IgA)、抑制病毒在鼻腔內繁殖。

高端指出，儘管疫苗開發方面已有很多進展，但研究顯示鼻噴疫苗具有顯著優勢，後續雙方合作將由高端提供抗原，並由 BlueWillow 推進產品人體臨床試驗。

BlueWillow 的疫苗技術，是利用新型水包油的奈米級乳化型佐劑，佐劑包括大豆油，水和西吡氯銨，為陽離子界面活性劑，已應用在炭疽熱及大流行性流感的臨床試驗中，且取得美國國家衛生研究院 (NIH) 資助。

BlueWillow 開發的佐劑使用在鼻噴疫苗時，可誘發黏膜和全身免疫反應，藉此預防疾病，甚至能應用在治療食物過敏的鼻內免疫療法。