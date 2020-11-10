經長：廠商可以「專案申請」來台洽商 已有一國際電子大廠通過

針對外界關注台灣何時開放外國投資、採購、商務合作來台進行經貿交流，經濟部長王美花今 (10) 日表示，近兩周已與指揮中心討論並達成共識，若廠商有必要性、急迫性、不可取代性、對台灣經濟有重大貢獻者，經過計畫評估後，即可以專案申請來台進行經貿交流，本周已有一家科技電子廠完成專案申請。

王美花表示，近期國際疫情持續升高，在保護國人健康的情況下，邊境仍無法開放，但對以生產、貿易為主的台灣，與國際間的商業交流極為迫切，因此，經濟部與指揮中心討論是否可以「專案申請」方式，納入商業交流活動。

經過近兩周與指揮中心討論後，王美花指出，指揮中心已同意開放廠商以專案申請來台進行洽商，但來台期間須由經濟部負起全權責任。

王美花進一步表示，指揮中心同意後，已有一家國際電子大廠申請通過，呼籲廠商欲來台洽商，若有必要性、急迫性、不可取代性、對台灣經濟重大貢獻度，都可向經濟部申請。

另一方面，外界也關注台美經濟商業對話何時召開，王美花回應，經濟部對於在年底前召開審慎樂觀，但形式、細節都還在討論。

經濟部今日舉辦 2020 電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮，王美花也親自頒發六大獎項給蘋果 (APPL-US) 等 18 家國際大廠，同時感謝廠商對台灣產業發展貢獻，經濟部也預估今年度電子資訊外商對台灣採購金額將達到 1378 億美元，年增 10.7%，再創歷史新高。