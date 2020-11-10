BNT疫苗傳捷報 指揮中心：台灣最快明年Q1透過COVAX購得

美國藥廠輝瑞 (PFE-US) 與德國 BioNTech (BNTX-US) 攜手研發新冠疫苗傳出捷報，疫情指揮中心發言人莊人祥今 (10) 日表示，台灣最快在明年第一季前，透過新冠疫苗全球取得機制 (COVAX) 購得 BNT 疫苗，但還是要看最終臨床試驗的安全性及有效性。

輝瑞宣布，與 BioNTech 合作研發的新冠疫苗有效性超過 90%，若順利在最終試驗中證實療效並獲得安全性數據，最快在 11 月下旬向美國 FDA 申請緊急使用授權。

莊人祥指出，雖然 BNT 疫苗有可能是最早獲得緊急使用授權通過，但目前為止，所有 COVID-19 疫苗都還在臨床試驗階段，候選疫苗的種類也非常多，因此，在第三期臨床試驗終了前，最後的安全性跟有效性才會清楚。

台灣已於 9 月與新冠疫苗全球取得機制 (COVAX) 簽約並支付訂金，莊人祥表示，COVAX 的確有提供幾個候選疫苗，提供選擇性購買的國家參考，目前 BNT 看起來成功率很高，相信 COVAX 應該會納入，台灣有機會在明年第一季前購得疫苗，礙於保密協定等問題，不便透露採購細節，最後還是要看臨床試驗的安全性，現在談論這些還太早。

不過，莊人祥強調，指揮中心持續與各候選疫苗廠商溝通，協調雙邊預購的可能方案，例如東洋 (4105-TW) 的案例，並表示只要東洋拿出授權書，就能重啟協商，指揮中心抱持歡迎態度。