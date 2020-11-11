一文統整蘋果One More Thing發表會：3款Mac、新作業系統Big Sur

蘋果 (AAPL-US) 週二舉辦今年第三場的秋季發表會「One More Thing」，推出了 3 款搭載蘋果 M1 晶片的 Mac 新品，象徵 2005 年以來的英特爾晶片時代告終，目前這 3 款新電腦已接受下訂，且下週起開始出貨。

3 款 Mac 新品分別是：

1. MacBook Air

2. MacBook Pro

3. Mac mini

這 3 款的外觀設計與其當前這一代幾乎相同，但蘋果強調搭載 M1 晶片後的效能差異，以及 M1 晶片對延長電池壽命的貢獻。

另外，Mac 新一代的作業系統 macOS Big Sur 也在本次的發表會中同步亮相。

以下摘要此回發表會所有產品重點：

M1 晶片（Apple Silicon）

ARM 架構

5 奈米製程技術

Mac 首個系統單晶片 (SoC)，160 億個電晶體

8 核心 CPU，最快達 5 倍的 CPU 效能

8 核心 GPU，最快達 6 倍的 GPU 效能

最快達 15 倍的機器學習 (ML) 速度

結合 4 個效能核心與 4 個節能核心，僅消耗以往 1/10 電力，較以往 Mac 更長達 2 倍的電池續航力

16 核神經引擎，可增強 AI 任務，例如圖像處理

3 款 Mac 新品 (圖片：AFP）

MacBook Air

搭載 M1 晶片

效能最快達 3.5 倍。

繪圖處理速度最快達 5 倍

16 核心神經網路引擎，機器學習 (ML) 速度提升最快達 9 倍

無風扇設計

電池續航力最長達 18 小時 (較前代多 6 小時)

售價 999 美元起 (NT$30900 起)

MacBook Pro

搭載 M1 晶片

13 吋筆電

CPU 效能最快達 2.8 倍

GPU 繪圖處理速度最快達 5 倍

機器學習速度最快可達 11 倍

電池續航力最長達 20 小時

售價 1299 美元起 (NT$39900 起)

Mac mini

搭載 M1 晶片

19.7 公分見方的機身，沒有螢幕，最多可連結 2 個顯示器

CPU 效能提升最高可達 3 倍

GPU 繪圖處理效能最高可達 6 倍

ML 速度提升最高可達 15 倍

售價 699 美元起 (NT$21900 起)

能源消耗比上一代機型減少，最高可達 60%

最多可達 2TB SSD 的全快閃儲存裝置，最快可達 3.4GB/s 的速度

macOS Big Sur