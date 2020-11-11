阿里暴跌！天貓雙11破去年紀錄 成交超越3700億人民幣

週三 (11 日) 天貓雙 11 等全球最大的購物狂潮掀起，但相關概念股卻意外崩跌。

2020 年天貓雙 11 全球狂歡季前 30 分鐘已累計成交 3723 億人民幣，創造新歷史，並有超過一億個品牌成交額突破 1 億人民幣。

2020 京東 11.11 全球熱愛季數據顯示，開賣十分鐘內，下單金額就突破 2000 億人民幣，華為手機成交額年增 100%，京東超市有超過 3000 個品牌成交額年增逾 100 倍，輕薄比電腦成交額年增逾 260%。

然而，相關在美掛牌的雙 11 概念股卻意外走跌，阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 8.26%、京東 (JD-US) 下跌 5.63%、拼多多 (PDD-US) 下跌 2.87%、唯品會 (VIPS-US) 下跌 3.23%。

Bain 中國零售業務負責人 Jonathan Cheng 表示：「從歷史上看，雙 11 是一個非常準確的指標，可以反映來年零售商、品牌和消費者的情況。」

Jonathan Cheng 表示：「今年新冠疫情讓企業的雙 11 銷售變得更加重要。若看看中國，它是第一個走出新冠疫情陰霾的國家，這也將成為其他國家的一個指標。」