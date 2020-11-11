宏全前三季獲利年增2成超越去年全年 EPS 5.06元

飲料包材廠宏全 (9939-TW) 今年第三季旺季獲利創高，單季稅後純益 6.65 億元，年增 42.3%，每股純益 2.31 元，前三季稅後純益達 14.67 億元，已勝過 2019 年全年獲利，每股純益 5.06 元。

宏全第三季營收 55.79 億元，毛利率 24.44%，季增 0.07 個百分點，年增 0.16 個百分點，稅後純益 6.65 億元，季增 23.96%，年增 42.3%，創下歷史新高，每股純益 2.31 元。

宏全累計 2020 年前三季營收 153.11 億元，毛利率 21.97%，年增 1.52 個百分點稅後純益 14.67 億元，年增 20.46%，每股純益 5.06 元，前三季已賺贏去年全年，並改寫歷史新高。

以宏全前三季各地區營收比重來看，台灣占比為 40%、大陸佔比為 33%、東南亞占比 24%、非洲占比為 1%；其中，台灣前三季營收年衰退 2%、大陸年減 7%、東南亞年減 16%、非洲年減 22%。

宏全今年合併營收減少，主因新台幣強勢、原物料下跌反應售價、及新冠疫情的影響；但今年前三季毛利率及稅後純益較去年成長，受惠集團產品組合優化、產線積極調整及各地區內需市場強勁，整體稼動率及毛利率雙雙提升，再加上大陸營運持續穩定，獲利強勢挹注。

宏全主管指出，東南亞營運在第二季因新冠疫情影響飲料市場需求，第三季有部份國家疫情持續掌控得宜，訂單持續回籠，雖印尼因新冠疫情導致投產時程延後，但如泰國、緬甸、越南及馬來西亞較去年增長或持平，內需市場持續恢復中。