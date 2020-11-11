手機本季放量出貨 超眾Q4營收有望續拚新高

散熱大廠超眾 (6230-TW) 表示，去年底打入新的品牌客戶供應鏈，本季進入出貨高峰，出貨將優於去年，加上筆電需求維持高檔，法人看好，本季營收有望較上季、去年同期成長，續拚新高。

超眾指出，原預期筆電需求在本季會微幅收斂，不過以客戶拉貨動能來看，本季仍將維持高檔，營收估將持平上季，估營收比重也有 4 成以上。

手機方面，超眾去年僅供應韓系手機客戶，去年底打入中系品牌供應鏈，不過今年受到疫情影響，終端需求疲弱，營收比重一度從 10% 降至不到 6%，隨著手機進入量產出貨旺季，出貨動能回溫並已超越去年，將推升本季營收表現。

超眾坦言，今年確實受到疫情衝擊，前 10 月營收僅年增 4.1%，低於母公司日本電產 (6594-JP) 目標，但越南新廠預計明年 3 月完工，初期產能以散熱組裝模組為主，且明年上半年將開始貢獻營收，看好明年營運。

超眾受惠筆電、伺服器與網通產品需求動能延續，第 3 季及前 9 月營收均寫新猷，稅後純益 2.36 億元，季增 3.96%、年增 10.8%，每股純益 2.74 元，寫近 4 年單季新高。由於產品線定義有所調整，超眾第 3 季營收比重中，筆電、電競筆電約占 4 成、伺服器與網通約占 3 成，手機等其他產品占 1 成。