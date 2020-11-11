上銀吹響擴廠號角 蘇州二期、義大利新廠明後年陸續完工

工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 為擴張營運規模，去年起陸續啟動新產能擴建，今年也重啟義大利與日本新廠建廠計畫，包括中國蘇州廠二期、義大利新廠、日本新廠，將從明年起陸續完工，等同未來 3-4 年，都可望有新產能加入，為營運長期成長動能點火。

卓永財表示，發展成為「全球傳動系統元件龍頭企業」是上銀成立 30 年來的新任務，未來十年內，要力拚年營收規模超過新台幣千億元。

因應擴張營運規模，為後市增添新的成長動能，上銀在各地的新廠建置正如火如荼進行中，上銀約 3-4 年前在中國蘇州建廠，去年在美中貿易戰衝擊下，許多廠商出走中國，上銀逆勢在當地擴建蘇州廠二期，著眼未來可能面臨的供需失衡情況，提早佈局，蘇州二期預計明年初完工，強化在當地製造服務的能力。

而先前雖受疫情影響，大環境不確定因素高，義大利與日本新廠建廠時程因此稍微遞延，但近來在全球經濟受疫情的影響逐漸緩解下，上銀重啟義大利與日本新廠建廠計畫，義大利廠預計今年聖誕節後動工，2022 年完工；日本神戶新廠近期將會發包，明年第二季動工，預計 2023-2024 年完工。

對於後市展望，卓永財表示，由於景氣變化大，目前接單仍以短急單為主，預期明年營運將會比今年好。

上銀近幾年積極佈局機電整合領域，第二季已將日本豐田旗下廣州豐田汽車第四條新產線佈建完成，卓永財透露，豐田在廣州廠的產線將持續擴建，第五條線也可望交由上銀供應零組件、及進行系統整合，此專案也吸引其他車廠前來詢問相關自動化需求。