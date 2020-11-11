郭明錤：競爭環境加劇 玉晶光明年獲利恐難成長

玉晶光 (3406-TW) 10 月營收低於預期，天風證券分析師郭明錤今 (11) 日出具最新報告指出，市場低估包含大立光與韓國三星電機等對手廠商競爭加劇的情況，對玉晶光營運將造成影響，股價有潛在下行風險，並點名三大理由，認為玉晶光明年 EPS 恐無法成長，市占也將進一步下滑。

玉晶光 10 月營收 16.54 億元，月減 11.08%，年增 12.63%，郭明錤指出，玉晶光營收低於預期，主要來自大立光 (3008-TW) 與韓廠三星電機 (Semco) 的競爭加劇，導致玉晶光的鏡頭單價 (ASP) 下滑，以及訂單比重低於預期。

展望 2021 年，郭明錤預測，玉晶光面對的競爭恐將更為加劇，包括大立光憑藉生產優勢發動的價格競爭，還有玉晶光的訂單將流失給大立光、Semco 及新供應商舜宇光學。

郭明錤進一步指出，玉晶光明年 EPS 恐無法成長，主要有三大原因，第一，市場原先預期明年上半年蘋果將推新款 iPhone SE，有助玉晶光的出貨動能，但他認為，明年上半年蘋果將不會有新 iPhone SE。

第二，市場高估玉晶光取得 iPhone 13 (明年下半年新款) 超廣角鏡頭訂單比重。因大立光的積極爭取訂單及與 VCM 垂直整合優勢，預估玉晶光超廣角鏡頭的訂單比重，將由 iPhone 12 系列的 50% 下滑至 30%。第三，競爭加劇導致單價與市佔率下滑。

郭明錤認為，玉晶光 11、12 月營收將逐月衰退，估第 4 季營收僅有 45-50 億元，低於市場預估的 52-57 億元以上。

由於競爭導致價格下滑，即便玉晶光從第 3 季開始出貨單價較高的 7P 鏡頭，但仍預估第 3 季毛利率為 40-43%，低於市場預估的 43-46%，第 4 季毛利率將進一步下滑至 37-40%，低於市場預估的 44-47%。