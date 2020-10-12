郭明錤：玉晶光面臨蘋果採購策略調整及市場競爭 明年獲利難成長

天風證券分析師郭明錤今 (12) 日出具報告指出，玉晶光 (3406-TW) 受到蘋果採用鏡頭的新商業模式、新進者發展進度大幅超前，與來自大立光 (3008-TW) 的價格競爭等因素，2021 年獲利恐難再成長。

郭明錤強調，玉晶光 2021 年將面臨來自大立光的降價競爭；玉晶光主管今天指出，不對單一客戶及產品進行評論，將強化自身生產競爭力，讓整體實際成績證明本身實力。

郭明錤報告指出，玉晶光 2019 與 2020 年營收與每股純益都將顯著成長，市場普遍認為，是玉晶光技術改善以及提升 iPhone 高階鏡頭出貨比重所致。然而，郭明錤認為，玉晶光營運成長，關鍵原因是蘋果 3 年前開始積極自行設計鏡頭。蘋果過去鏡頭由大立光設計，因此量產時，若移轉至玉晶光生產，常面臨良率與侵權風險，而改變成自行設計，可顯著降低設計難度、生產門檻與侵權風險。

郭明錤指出，鏡頭的商業模式改變，同樣有利舜宇與 Semco 等廠取得訂單與提升市占率，預期蘋果鏡頭 ODM 比重，將自 2020 年的 30-40% 降至 2021 年低於 10%；舜宇光學與 Semco 受惠於此，開發與出貨進度均顯著優於預期，認為大立光與玉晶光的蘋果鏡頭價格壓力 2021 年將顯著提升。大立光仍可透過取得更多 Android 中高階訂單以降低部分壓力，但玉晶光相對難度較高，恐為最大輸家。

郭明錤在報告中指出，舜宇與 Semco 的 Apple 鏡頭出貨能見度近期顯著提升，市場仍低估來自新進入者對玉晶光的負面影響。主要在舜宇預計自 2021 年開始大量出貨 iPhone 與 iPad 鏡頭，受益成本優勢，產品單價分別較大立光與玉晶光低 25-35% 與 10-15%。因舜宇光學的 iPad 5P 鏡頭開發進度顯著優於預期，因此已取得開發新款明年下半年 iPhone 7P 鏡頭的資格，預期舜宇光學將自明年下半年開始出貨新 iPhone 的 7P 廣角鏡頭，出貨比重預計達約 10%。iPad 的 5P 鏡頭方面，預計在明年第一季量產且該鏡頭之出貨比重將達 15-20%。

郭明錤在報告中指出，Semco 也已順利出貨 iPhone SE 6P 後置鏡頭，產品單價較大立光與玉晶光低 10-20%，出貨比重 15-20%，預期在 2021 年將持續增加市占率。預測 Semco 在 2022 年將透過與 VCM(音圈馬達) 垂直整合優勢，取得新款 iPhone 長焦鏡頭約 50% 的訂單。

郭明錤在報告中指出，玉晶光 2021 年將更進一步面臨來自大立光的降價競爭。大立光第三季毛利率與未來展望均低於市場預估，且目前尚未見到大立光產能利用率改善的空間，為改善產能利用率，及面對來自舜宇光學與 Semco 的競爭，預期大立光將在 2021 年對蘋果鏡頭降價，此趨勢不利玉晶光毛利率。