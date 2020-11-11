〈MSCI調整〉台股三大權重同步遭降 留意30日尾盤交易波動恐加劇

MSCI 今 (11) 日公布權重指數調整，台股三大權重同步遭降，相關調整將在 11 月 30 日收盤後生效，證交所提醒，通常遭 MSCI 指數調整的成分股，在生效前最後交易日的尾盤波動較大，換言之，投資人需特別留意 30 日尾盤波動。

證交所表示，全球被動式指數追蹤資產規模日益成長，雖為追蹤標的帶來流動性，但由於被動式指數追蹤資產大抵採收盤價為交易基準以減少追蹤誤差，一般而言，於指數調整成分股生效前最後交易日的尾盤波動度可能變大。

明晟 (MSCI) 指數編纂公司每年 2 月、5 月、8 月及 11 月定期審核指數與調整，本次權重調整將在 12 月 1 日開盤日生效。

根據 MSCI 公布最新權重調整，第 4 季調整後台股市值增加 0.5%，台股於全球標準型指數 (MSCI ACWI)、新興市場指數 (MSCI EM) 及亞洲 (日本除外) 指數 (MSCI AC Asia ex Japan) 權重同步遭調降，調幅分別為 0.01 百分點、0.33 百分點及 0.27 百分點，調整後權重分別為 1.61%、12.47% 及 13.95%。