〈台新金法說〉向財政部喊話 盼彰銀案提合理退場機制

台新金 (2887-TW) 今 (11) 日舉行線上法說會，法人關注彰銀案 (2801-TW) 後續，總經理林維俊表示，對於行政院院長蘇貞昌提出「不要台新吃虧、讓台新退場」，台新覺得興奮、也感謝蘇院長，他也向財政部喊話：「只要提出合理退場機制，台新金都會配合政府政策，希望盡早解決彰銀案。」

林維俊表示，台新金各項業務獲利動能持續穩健，已擺脫疫情不利干擾影響，在淨利息收入及淨手續費收入穩定成長帶動下，累計前三季稅後純益達 118 億元，較去 (2019) 年同期微幅下降 1.3%，每股純益為 0.96 元，股東權益報酬率 10.00%，每股淨值為 12.97 元。

林維俊進一步指出，台新金控前三季淨利息收入年成長達 11.6%，表現不俗，而在財富管理手續費收入及台新證經紀手續費收入較去年同期成長助力下，淨手續費收入成長 4%。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長達 10.0%，總存款餘額亦有 11.4% 成長，外幣放款在國內外需求帶動下年成長 17.2%。

在子公司台新證券業務表現方面，經紀業務市佔率連續三季創新高已達 2.2%，整體淨手續費收入年成長達 73.3%。

在資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第三季的資本適足率分別為 119.4% 及 14.5%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.16% 及 839.0%，授信資產品質維持良好。

除了本業的成績單，法人也關注彰銀後續，林維俊表示，對於行政院院長蘇貞昌提出「不要台新吃虧、讓台新退場，台新覺得興奮、也感謝蘇院長」，並且抱持正面態度，他也向財政部喊話：「只要提出合理退場機制，台新金都會配合政府政策，希望盡早解決彰銀案。」

