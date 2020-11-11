〈生達展望〉原料藥缺貨潮延續至明年 備妥庫存迎轉單

新冠肺炎疫情尚未趨緩，原料藥持續有缺貨現象，不少下游藥廠受到影響，生達 (1720-TW) 總經理范滋庭今 (11) 日表示，預期原料藥缺貨潮將延續至明年，公司將庫存天數拉長，許多藥品製造商轉向公司下單，估轉單營收將貢獻約 5%。

全球原料藥供應國家分別為中國與印度，隨著疫情趨緩，中國的供應逐步恢復正常，但印度仍供應吃緊，由於原料藥要認證，藥廠若考量供應吃緊而更換供應商，也需重新審查，光是送件、審查到取證就至少 1 年，對藥廠而言，短時間內為了爭取效益仍不會任意更換，可預期原料藥的供需失衡狀況將延續。

范滋庭表示，藥品上游供需吃緊，導致下游藥廠面臨缺貨問題，其中以慢性病藥品居多，如高血脂、高血壓等，所幸公司自今年農曆年後，原料藥庫存天數從 117-120 天拉長至 150 天，可迎接轉單商機。

范滋庭補充，雖然原料藥出現缺貨潮，但慢性病藥品可替代產品較多，銷售額不大，轉單營收貢獻估占營收比重 5%，預期此缺貨潮在全球疫情尚未明確控制下，將延續至明年。

日商富士軟片 (Fujifilm) 子公司研發的流感藥物法匹拉韋 (商品名 Avigan)，經臨床研究證實具有療效，生達為台灣獨家代理商，范滋庭表示，法匹拉韋起初用於伊波拉病毒臨床試驗，效果不錯，後續發現也可應用在新型 A 型流感，雖然該藥品初步可使用在新冠病毒患者身上，但台灣感染人數不多，醫院端暫時無需求。