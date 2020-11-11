台虎交機計畫不變 董座陳漢銘：隨時可恢復正常營運

台灣虎航 (6757-TE) 董事長陳漢銘今 (11) 日表示，疫情變化萬千，最近的疫苗正面消息振奮航空產業，已做好萬全準備隨時恢復正常航班營運，且內部購機交機計畫未改變，並評估新航點中。

陳漢銘說，期待航班儘快恢復，在疫情期間也持續規畫新產品、重新檢視過去航點等，因此，未來疫情後的固定航班將有防疫概念座位空間，並將陸續開出新航點。

台灣虎航進一步說明，明年仍會按規劃交機 3 架，但月份可能延後，目前內部仍持續評估新航點，近來因執行泰國和越南的撤僑包機，未來有意加強布局越南的旅遊熱門航點，而疫情過後日本線航班將更加密集，韓國也將朝二三線城市拓點。

目前，台灣虎航主要營收動能來自將 3-4 架飛機租予同集團華信航空的租金收入，另有不定期的撤僑包機、體驗營活動和微旅行體驗、電商平台銷售等。

台灣虎航新規畫虎大位是將 A320 客機的 3-3 排座位配置的中間座位，藉由擺放專門設計研發的可拆卸式間隔墊作區隔，將原本的 3 個座位調整為 2 個，以此延伸座椅的寬度，防疫期間還可避免與相鄰旅客肢體上的碰觸，降低感染機率。

陳漢銘說明，早在疫情爆發初期，即開始著手虎大位的設計，耗時 3-4 個月規劃，是全球航空產業創舉產品，另一方面，台灣虎航也首度與位於台北大直的知名台灣塩酥雞創始店合作，研發推出無骨鹽酥雞鮮蔬套餐，預計未來在官網同步銷售，與其他航空業者做出差異化。

台灣虎行今日舉辦機上新品發表會，宣布將推出全新「虎大位 (tiger plus)」，並與台灣塩酥雞合作導入機上新餐點。