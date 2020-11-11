泰銖第四季急升4.7% 泰國官員喊話央行出手阻升救出口

泰銖自今年四月以來漲幅高達 9%，光是本季就上漲了 4.7%，周三來到 10 個月以來的高點，泰國財政大臣 Arkhom Termpittayapaisith 向央行喊話，泰銖大幅升值正使泰國努力促進出口以平衡旅遊業收入下滑受到威脅，希望央行採取行動抑制泰銖升值。

Arkhom 表示，泰銖上漲主要是因外資重新流入泰國股市和債市，且在全球經濟前景樂觀下新興市場貨幣普遍上漲，目前泰國央行正在密切注意泰銖的上漲。

由於泰國從 7 月起逐步開放不同類別的外籍人士入境，押注貿易復甦，盡最大可能減少疫情對經濟的打擊，目前出口已經出現復甦跡象，政府將集中精力支持此外匯收入來源。

上個月接任財政大臣的 Arkhom 表示，「政府正在竭盡所能來幫助出口，且已經要求泰國央行管理泰銖以支持出口」。

美元兌泰銖自今年四月低點反彈近 9%。(來源：AFP)

泰銖週三一度上漲 0.8%，來到 30.195 美元，創下 1 月 14 日以來新高，累計從今年 4 月的低點反彈，漲幅近 9%，並已完全回補今年 2、3 月因疫情拖累的跌幅。

由於泰銖近期的漲勢與該地區其他貨幣一致，泰國央行可能會暫時觀望泰銖走強，但任何阻升泰銖的舉動仍是相當合理的，澳盛集團經濟學家 Krystal Tan 預估年底前泰銖兌美元將回到 30.90。

Arkhom 表示，貨幣政策和財政政策應該維持同步以支持經濟，由於國內消費回升，預估泰國今年 GDP 將下跌 7.7%，優於先前預期。