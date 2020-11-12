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〈紐約匯市〉病例激增打壓疫苗樂觀、美債殖利率上升 美元攀漲

鉅亨網編譯余曉惠
〈紐約匯市〉病例激增打壓疫苗樂觀、美債殖利率上升 美元攀漲  (圖:AFP)
〈紐約匯市〉病例激增打壓疫苗樂觀、美債殖利率上升 美元攀漲  (圖:AFP)
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美元美元指數紐約匯市疫苗大選刺激歐元英鎊日圓風險避險美債殖利率

歐美新冠肺炎 (COVID-19) 病例持續激增，沖淡新冠疫苗研發進展帶來的樂觀情緒，加上美國公債殖利率攀升，美元周三 (11 日) 回升，避險的日圓再度走軟。英鎊受英國脫歐消息拖累；紐元彈升至逾一年半高點，反映紐國央行採取負利率的可能性降低。

初步資料顯示，輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 研發的實驗性疫苗抵禦新冠病毒效力超過 90%，帶動全球股市周一大漲，但歐美病例激增，加上疫苗推出不確定性存在，美元走軟。

CIBC Capital Markets G10 外匯策略主管 Jeremy Stretch 說：「(疫苗) 消息無疑是正面的，但需要深入研究細節，並考慮整個過程的影響。要記住，這是一種未經認證的疫苗。」

追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數在周三紐約尾盤報 93.0452，上漲 0.32%。

美元指數走勢
美元指數走勢

歐元美元貶值 0.3% 至 1.1770 美元，跌至一周低點，原因是美債殖利率漲幅更甚歐債殖利率。

富國證券總體經濟策略師 Erik Nelson 說，美元在疫情危機期間的避險地位正在轉變，當時美元走勢與股市相反，如今美元開始隨著股市上漲而走高。

Nelson 說：「與我們過去幾個月看到的情況相比，這是個巨大的變化。美國公債殖利率上升，可能成為改變股市和美元關係的重要轉捩點。無論是實質還是名目殖利率，持有美元—而非歐元—變得愈來愈有吸引力。」

美國 10 年期公債殖利率報 0.972%，從上周五的 0.82% 大幅上揚。同時，歐美股市溫和上揚，標普 500 指數漲 0.77%，科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚 2%，泛歐 Stoxx 600 指數漲 1%。

JFD 集團高級市場分析師 Charalambos Pissouros 說：「隨著全球每日新增病例加速上升，投資人擔心疫情衝擊經濟的隱憂，似乎正在抑制股市和其他風險相關資產進一步上漲。現在就歡呼 COVID-19 時代已經過去，還為時過早。」

避險貨幣日圓周三走軟，美元日圓升值 0.3% 至 105.46 日圓

美元走強之際，商品貨幣下滑。美元對貿易敏感的挪威克朗升值 0.7%。澳幣美元貶值 0.2%，加幣美元也走弱。

紐元美元彈升至逾 2019 年 3 月以來高點，交易員正在降低押注對紐國央行採取負利率的倉位。

英鎊兌強勢的美元走軟，兌歐元則持平，有關疫苗將提振英國經濟的樂觀情緒，被英國脫歐談判缺乏進展掩蓋。

英鎊交易員擔心英國二度啟動防疫封鎖措施潛在的經濟影響，加上英國和歐盟若遲遲無法就脫歐後的貿易協議達成共識，可能會促使英國央行在 1 月推出負利率。

截至週四 (12 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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