〈紐約匯市〉病例激增打壓疫苗樂觀、美債殖利率上升 美元攀漲

歐美新冠肺炎 (COVID-19) 病例持續激增，沖淡新冠疫苗研發進展帶來的樂觀情緒，加上美國公債殖利率攀升，美元周三 (11 日) 回升，避險的日圓再度走軟。英鎊受英國脫歐消息拖累；紐元彈升至逾一年半高點，反映紐國央行採取負利率的可能性降低。

初步資料顯示，輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 研發的實驗性疫苗抵禦新冠病毒效力超過 90%，帶動全球股市周一大漲，但歐美病例激增，加上疫苗推出不確定性存在，美元走軟。

CIBC Capital Markets G10 外匯策略主管 Jeremy Stretch 說：「(疫苗) 消息無疑是正面的，但需要深入研究細節，並考慮整個過程的影響。要記住，這是一種未經認證的疫苗。」

追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數在周三紐約尾盤報 93.0452，上漲 0.32%。

美元指數走勢

歐元兌美元貶值 0.3% 至 1.1770 美元，跌至一周低點，原因是美債殖利率漲幅更甚歐債殖利率。

富國證券總體經濟策略師 Erik Nelson 說，美元在疫情危機期間的避險地位正在轉變，當時美元走勢與股市相反，如今美元開始隨著股市上漲而走高。

Nelson 說：「與我們過去幾個月看到的情況相比，這是個巨大的變化。美國公債殖利率上升，可能成為改變股市和美元關係的重要轉捩點。無論是實質還是名目殖利率，持有美元—而非歐元—變得愈來愈有吸引力。」

美國 10 年期公債殖利率報 0.972%，從上周五的 0.82% 大幅上揚。同時，歐美股市溫和上揚，標普 500 指數漲 0.77%，科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚 2%，泛歐 Stoxx 600 指數漲 1%。

JFD 集團高級市場分析師 Charalambos Pissouros 說：「隨著全球每日新增病例加速上升，投資人擔心疫情衝擊經濟的隱憂，似乎正在抑制股市和其他風險相關資產進一步上漲。現在就歡呼 COVID-19 時代已經過去，還為時過早。」

避險貨幣日圓周三走軟，美元兌日圓升值 0.3% 至 105.46 日圓。

美元走強之際，商品貨幣下滑。美元對貿易敏感的挪威克朗升值 0.7%。澳幣兌美元貶值 0.2%，加幣兌美元也走弱。

紐元兌美元彈升至逾 2019 年 3 月以來高點，交易員正在降低押注對紐國央行採取負利率的倉位。

英鎊兌強勢的美元走軟，兌歐元則持平，有關疫苗將提振英國經濟的樂觀情緒，被英國脫歐談判缺乏進展掩蓋。

英鎊交易員擔心英國二度啟動防疫封鎖措施潛在的經濟影響，加上英國和歐盟若遲遲無法就脫歐後的貿易協議達成共識，可能會促使英國央行在 1 月推出負利率。

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