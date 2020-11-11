〈台新金法說〉不畏純網銀 Richart Life生態圈突破百萬會員數

台新金 (2887-TW) 今 (11) 日舉行線上法說會，總經理林維俊表示，不畏即將試營運純網銀的挑戰，子公司台新銀行在數位金融服務有三項亮眼表現，其中，8 月首創發表上市的生活金融生態圈 Richart Life，短短三個月就已突破百萬會員數。

林維俊表示，三個表現包含，目前 Richart 數位銀行的開戶數已超過 225 萬戶，市占率持續穩居領先地位；第二、今年 8 月甫推出的金融生態圈 Richart Life 深獲民眾喜愛，短短三個月會員數已經突破 100 萬，未來將陸續新增推出各項商戶優惠及創新服務功能，於各項生活場景中，實現串聯支付、點數、生活優惠及金融服務。以及第三、9 月獲頒全球金融雜誌（Global Finance）「台灣最佳消費金融數位銀行國家獎」。

信用卡業務方面，有效卡數持續成長 4.1%，卡數已達近 400 萬張，特店家數亦有 5.7% 成長，逾 15 萬家的特店家數穩居市場之冠。個人信貸業務亦有亮眼表現，成長率達 16.6%。

此外，電支電票整合條例日前已經初審通過，個人金融事業總處執行長周偉萱表示，目前從相關子法來看，一旦通過電支條例，對客戶服務範疇大幅放寬，包括未來有開放讓紅利積點整合併折抵交易款項等，看起來對電支機構服務功能有持續強化的趨勢，但是對信用卡業務短時間影響不是太顯著。

周偉萱進一步表示，因為目前市場上民眾使用的電子錢包，所連結的不外乎是金融帳戶和信用卡，在錢包的積極發展之下，對信用卡業務反而有推波助瀾、相得益彰的作用，加上台新銀行 8 月推出台新 Pay，後續會持續關注電支電票條例的細節，看看是否有其他服務可以提升給多元化客戶。