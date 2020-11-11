鮮活-KY Q3賺逾一個股本 前三季EPS 18.23元

鮮活 - KY(1256-TW) 今 (11) 日公布最新財報，在 8、9 月營收連創新高推升下，第三季稅後純益 3.93 億元，創新高，年增 1.1 倍，每股純益 11.62 元；累計前三季稅後純益 6.17 億元，超越去年全年，每股純益 18.23 元。

鮮活 - KY 今年第三季營收 14.33 億元，毛利率 48.9%，季增 3.23 個百分點，年增 9.34 個百分點，稅後純益 3.93 億元，創新高，季增 85.63%，年增 1.1 倍，單季每股純益 11.62 元。

鮮活 - KY 累計前三季營收 27.08 億元，毛利率 45.86%，年增 7.17 個百分點，稅後純益 6.17 億元，年增 33.45%，已超越去年全年，每股純益 18.23 元。

鮮活 - KY 主管表示，針對果粒類新產品，從產品風味、形狀與顏色等，開發系列商品，且深受消費市場喜愛，並伴隨重視新鮮健康元素與口感的新式茶飲市場發展趨勢，考量夏天旺季期間新品供不應求下，鮮活昆山廠整體產能已再擴充 1 萬噸，達到每年 6.5 萬噸。

鮮活 - KY 10 月營收為 2.51 億元，月減 56.09%，年增 30.75%，今年前 10 月營收 29.58 億元，年減 2.34%。