統一Q3獲利創11季新高 前三季EPS 3.17元

統一 (1216-TW) 今 (11) 日公布最新財報，第三季稅後純益 71.64 億元，創 11 季以來新高，季增 12.5%，年增 39.17%，單季每股純益 1.26 元，前三季稅後純益為 179.99 億元，年增 11.15%，每股純益 3.17 元。

統一今年第三季營收 1220.74 億元，毛利率 35.32%，季增 0.19 個百分點，年增 0.06 個百分點，稅後純益 71.64 億元，每股純益 1.26 元。

統一前三季營收 3408.11 億元，毛利率為 34.93%，年減 0.1 個百分點，稅後純益為 179.99 億元，年增 11.15%，每股純益 3.17 元。主要是本業持續堅持鮮度管理及價值營銷，獲利穩定增加，加上統一中控等轉投資獲利增長。

統一轉投資金雞母之一的統一超 (2912-TW)，今年前三季稅後純益 79.65 億元，較去年同期減少 3.05 億元，衰退 3.7%，主要是因海外轉投資事業菲律賓 7-ELEVEN ，配合當地政府新冠狀肺炎封城規定影響獲利，致純益衰退，但台灣 7-ELEVEN 營收及營業獲利仍穩健成長。