陳冲：螞蟻IPO喊卡非一朝一夕 中國金融監理趨嚴

高達 345 億美元、全球最大規模 IPO 螞蟻集團突然暫緩上市，為市場投下震撼彈，新世代金融基金會董事長陳冲今 (11) 日指出，螞蟻 IPO 喊卡見微知著，非一朝一夕的事，中國當局早已釋出收緊金融監理的跡象，並終結大型業者的壟斷。

陳冲表示，外界初步反應，多認為螞蟻暫緩 IPO 與馬雲言辭犀利有關，不過，觀察 10 月底國務院金融發展委員會的結論，以及 11 月 1、2 日連續公開徵求意見的金融控股公司監督管理辦法、網路小額貸款業務管理暫行辦法，加上四大金融監理機關約談，層層相扣，顯示應該不是即興之作，甚至可能是亡羊補牢的策略。

陳冲說明，單純提供支付服務是一回事，利用帳上餘額進行投資、借貸又是另一回事，從換照速度的蝸步及支付業者數量的劇減來看，對於人行來說，單純支付寶已經是頭痛的問題，若再加上螞蟻金服的大張旗鼓上市，自然更引人側目。

陳冲指出，早年曾預測，2015 年之後，對於處理金融問題，台灣是先緊後鬆，大陸是先鬆後緊，現在逐步應驗。中國的支付業者，開始感受壓力，網聯支付平台 (中國所設第三方支付機構統一清算平台) 2017 年 3 月開始試營運，2018 年 6 月底起正式「收編」所有網路金融，進行更大的管控。

陳冲說明，這項手段的目的就是要支付寶、微信等支付機構，受理涉及銀行帳戶的網路支付，都必須透過「網聯平台」處理，等於將第三方支付業者手中的大數據資料，繳交中央統一控管，也終結了中國金融大數據業者的壟斷。

因此，陳冲認為，螞蟻金服未能上市，非一朝一夕的事，互聯網業者以往一向將螞蟻金服等定位為 FinTech，是互聯網金融平台，透過如支付寶的花唄借唄信貸業務 (目前已超過 2 兆人民幣)，掌握龐大數據，涉及廣大群眾權益，但尚未納入金融監理。然而，Fintech 與金融業者中間仍有一條微妙的界線，金融監理機關必須重新審視金融法規，用數位時代的眼光，檢討社會未來的需要。