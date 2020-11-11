〈稅收統計〉不甩政府喊話打房 土增稅、契稅雙創20年新高

資金熱浪襲捲，讓房市交易更熱絡。根據財政部統計，與房屋交易有關的契稅前月實徵淨額 127.06 億元、創下 23 年來同期新高；土地增值稅單月稅收 103 億元，不僅連續兩個月突破百億元關卡，前 10 月稅抽 898 億元，創近 22 年新高。

儘管政府喊話揚言打房，但似乎仍無法抑制市場交易熱潮，根據財政部統計，今年前 10 月契稅實徵淨額 127.06 億元，較去年同期增加 5.1%，創下近 23 年來同期新高，反映房市交投不受打房氛圍影響依舊熱絡，甚至是近 20 年來最熱。

以六都來看，前 10 月稅收以桃園市年增 2.4 億元高居全國之冠，台中市與台北市也分別較去年同期增 1.7 億元、1.5 億元，是全台房市交易相對熱絡的區域。

至於土增稅部分，10 月實徵淨額 103 億元，不僅連續 2 個月稅收突破百億元關卡，累計前 10 月實徵淨額共 898 億元，較去年同期增加 8.8%，創近 22 年來新高。

但財政部官員解釋，契稅與房屋標準單價有關，尤其新成屋標準單價較高，通常會拉高契稅收入；而土增稅主要與土地持有期間漲價總額數有關，換言之，當土地持有時間越長，持有期間漲幅增加也會影響稅收。

官員強調，判斷房市交易市況不能單看契稅與土增稅稅收，建議應從內政部公布的移轉棟數統計分析，會相對精準。