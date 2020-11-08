〈觀察〉政府放話喊打房 為何銀行仍狂搶房貸市場？

為抑制房市投機性買盤帶動價格飆漲，財金部會動起來盤點政策工具因應，但弔詭的是，儘管政府異口同聲揚言打房，但仍無法澆熄房市交易熱度，銀行房貸商品仍舊百花齊放，原因不外乎算準政府的「口水打房」態度，且相較於企業融資放款，房貸放款對於債權相對安全有保障。

在台商資金回流拉抬下炒熱預售屋市場，加上既有的自住剛性需求，讓今年不動產市場不受疫情衝擊，行情表現超乎市場預期，銀行也積極推出房貸商品為資金尋求去化管道。

在房市交易帶動下，銀行不約而同轉戰房貸市場，標榜高成數、低利率，除了鎖定收入穩定的軍公教族群，更進一步延伸至理財型房貸，還有業者結合綠建築，不管名下有無房產，房貸利率比五大行庫平均放款利率還低，積極搶占房市大餅。

攤開金管會統計，截至 8 月底 34 家國銀辦理住宅貸款與建築融資餘額比平均約 26.62%，距離銀行法第 72-2 的 30% 上限雖仍有承做空間，但事實上該比重已經逼近銀行內控上限 28%，更遑論部分銀行已經超過 28% 警戒區。

在承做量能空間有限，加上市場利率競爭激烈的環境下，為何銀行還如此積極推動房貸商品？原因無他，比起其他受疫情衝擊的產業與供應鏈，在房價高居不下，市場交投熱絡的此時，房貸放款仍是相對安全。

在疫情衝擊下，不僅產業首當其衝大受衝擊，銀行也面臨逾放比攀升、海外獲利腰斬的困境，在全球央行降息、國際政經動盪大環境下，今年金融業普遍出現放款成長，但利差卻縮水的現象，不僅利息收益銳減，還得增加提列備抵呆帳，今年獲利縮水幾乎已成定局。

相較之下，不動產市場在資金回流拉抬下價量齊揚，在景氣慘澹的當下異軍突起，對於銀行而言，房貸放款正好可填補企金、消金放款的缺口，自然積極爭搶房貸市場。

儘管財金部會異口同聲承諾為「健全房市」將盤點政策工具應對，但從各部會消極互推，對於策略方向諱莫如深的態度來看，加上選舉等諸多因素考量，政府打房恐怕只是「只聞樓梯響」虛晃一招，也難怪銀行無視政府的打房喊話，繼續狂推房貸商品了。