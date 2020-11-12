暗示寬鬆？拉加德：PEPP購債和銀行長期貸款仍為央行主要武器

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週三 (11 日) 警告，新冠疫苗不會對經濟產生立即性影響，經濟復甦過程取決於疫苗速度，並強調，疫情緊急購債計畫 (PEPP) 和針對銀行的長期低利貸款，依舊是央行的主要工具。

近期的疫苗喜訊快速點燃市場對於經濟復甦的期望。拉加德週三 (11 日) 出席 ECB 央行論壇時表示：「儘管疫苗的最新消息激勵人心，但在達成廣泛免疫前，我們仍可能面臨無止盡的加速感染和限制措施。」

她認為復甦過程並非線性，將呈現不穩定且走走停停狀態，並取決於疫苗推出速度。

在第 2 季歷經疫情引發的歷史性衰退後，初步數據顯示，歐元區第 3 季 GDP 年增 12.7％，反彈力道較預期強勁。

拉加德表示：「儘管所有選項都擺在桌面上，但 PEPP 和 TLTRO 已被證明有效，因此，它們依舊是央行調整貨幣政策的主要工具。」

自疫情爆發以來，歐洲央行高度依賴 PEPP 和 TLTRO 作為救市工具 (圖：Bloomberg)

市場普遍預計，歐洲央行將在 12 月會議上擴大 1.35 兆歐元的 PEPP，經濟學家還預測，央行將調整針對銀行的超低利率貸款操作。

拉加德強調，政策的延續時間以及融資條件水平都非常重要，這符合經濟學家觀點，即央行很可能將 PEPP 延長至少 6 個月至 2021 年底，並向銀行提供更多、更久的長期貸款。

不過，市場分析認為央行幾乎不可能進一步降息。疫情爆發至今，因官員擔心壓縮銀行獲利能力，歐洲央行完全沒有調降存款利率，該利率目前落在 - 0.5％。

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