經濟學家：疫苗不能解決所有問題 美國仍須進一步刺激政策

輝瑞與德國合作夥伴 BioNTech 研發疫苗後期試驗取得突破性進展，不過，北方信託 (Northern Trust) 首席經濟學家 Carl Tannenbaum 週三 (11 日) 表示，疫苗不能解決所有美國經濟的問題，由於失業等問題仍在，美國仍需政府推出更大的財政政策支持經濟發展。

Tannenbaum 表示，雖然疫苗相關好消息和 10 月份美國就業成長優於預期，推升美國經濟發展，但是美國仍然需要進一步經濟刺激。

他指出，就業方面，與今年 1 月份相比，仍然有 1 千萬美國人失業，而那些仍處於失業狀態的人，距離獲得充分就業的工作機會仍有一段路，因此美國需要一定的經濟支持；此外，目前各州和地方政府預算陷入混亂，且正因營收下滑而裁員、削減服務，不利經濟活動。

Tannenbaum 說，美國經濟狀態仍有壓力，因此不能只靠疫苗解決所有的問題。此外，儘管是最樂觀的情況下，輝瑞和 BioNTech 的疫苗在今年獲得批准，但到 2021 年仍可能沒有足夠的數量供應給全部有需要的人。

Tannenbaum 也表示，有鑑於國會分歧，美國在 1 月總統就職典禮前，都不太可能獲得新的紓困方案，因此，如果要等待疫苗來解決所有的問題，那麼美國經濟已經失去成長動力，可能會再面臨風險。