同致Q3扭轉上半年虧損 前三季每股賺0.23元

同致 (3552-TW) 今 (11) 日公布第三季財報，單季與累計前三季都由虧轉盈，稅後純益 1.35 億元，每股稅後純益 1.59 元，前三季稅後純益 0.19 億元，每股稅後純益 0.23 元；受惠車市復甦、新增客戶貢獻，同致第三季獲利跳增，扭轉上半年虧損，前三季營運轉盈。

同致第三季營收 19.42 億元，季增 38.42%，年增 18.49%，毛利率 20.44%，季增 5 個百分點，年增 7.41 個百分點，營益率 3.6%，較上季與去年同期翻正，稅後純益 1.35 億元，較上季與去年同期轉盈，每股稅後純益 1.59 元。

同致前三季營收 44.03 億元，年減 12.36%，毛利率 17.9%，年增 5.28 個百分點，營益率 - 1.05%，稅後純益 0.19 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.23 元。

同致近期受惠車市回溫、新客戶貢獻，10 月營收創下 33 個月新高，達 8.41 億元，月增 2.86%，年增 9.79%，累計前 10 月營收 52.44 億元，年減 9.42%，未來可望隨著布局自駕車領域效益顯現，以及拓展中國以外市場貢獻，營運可望陸續好轉。