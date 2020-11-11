京鼎前三季純益年增155% EPS 11.57元 已大賺逾一股本

京鼎 (3413-TW) 今 (11) 日公布第三季財報，稅後純益 3.33 億元，季減 13.96%，年增 91.38%，每股稅後純益 4.03 元，前三季稅後純益 9.57 億元，年增 155%，每股稅後純益 11.57 元；受惠半導體設備需求回升，以及切入更多設備模組，京鼎前三季每股獲利已大賺逾一股本，超越去年全年 7.85 元。

京鼎第三季營收 26.54 億元，季增 0.08%，年增 50.37%，毛利率 25.58%，季減 3.25 個百分點，年增 2.08 個百分點，營益率 16.88%，季減 3.57 個百分點，年增 4.96 個百分點，稅後純益 3.33 億元，季減 13.96%，年增 91.38%，每股稅後純益 4.03 元。

京鼎前三季營收 73.97 億元，年增 47.23%，毛利率 26.13%，年增 4.18%，營益率 17.11%，年增 7.64%，稅後純益 9.57 億元，年增 155%，每股稅後純益 11.57 元。

京鼎今年在客戶端滲透率提升，先前主要承接蝕刻、CVD(薄膜) 設備代工，今年也切入 PVD(真空鍍膜) 設備，已開始小量營收貢獻，預計明年營收貢獻更顯著。

展望後市，京鼎明年受惠半導體產業需求帶動，台灣、中國業務持續成長，展望正向，法人看好，京鼎今年營收約近百億元，明年則可望首度突破百億元。