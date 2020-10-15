〈京鼎擴新廠〉半導體產業需求帶動 明年兩岸業務雙成長 營收將破百億元

半導體設備廠京鼎 (3413-TW) 今 (15) 日舉辦竹南二廠動土典禮，總經理邱耀銓看好，明年受惠半導體產業需求帶動，台灣、中國業務將持續成長，展望正向；法人指出，京鼎今年營收約近百億元，明年則可望首度突破百億元。

邱耀銓表示，在 5G、AIoT 及電動車需求推動下，半導體產業將持續成長，且因美中科技與貿易摩擦，及新冠疫情衝擊，全球供應鏈面臨重組，推升半導體設備需求增加，有助京鼎半導體製程設備模組、自動化設備等發展。

邱耀銓指出，京鼎去年與美系大客戶深化合作，除承接蝕刻、CVD(化學氣相沉積) 設備模組代工，今年也開始小量代工 PVD(物理氣相沉積) 以及 ALD(原子層沉積) 設備模組，明年營收貢獻將更顯著。

展望第四季，邱耀銓認為，中國半導體大廠因應疫情與貿易戰，提前在第二、三季拉高庫存，預計第四季設備需求將修正，營收估較第三季下滑，不過今年仍維持正成長，明年也正向。

京鼎 9 月營收 8.39 億元，月減 0.31%，年增 35.49%，第三季營收 26.54 億元，季減 0.08%，年增 50.37%，累計前三季營收 73.97 億元，年增 47.24%。