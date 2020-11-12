解封之後氣候變遷恐惡化 投資人Can Help

動盪又辛苦的 2020 年逐漸步入尾聲，疫情雖然打亂各國產業布局與投資腳步，卻也推升防疫、零接觸、宅經濟服務產業商機，更讓 ESG 概念相關投資更加火紅。施羅德投資表示，市場對 ESG 投資的認同度快速提升，已不可同日而語，在各國逐步解封、恢復經濟活動之際，之前稍獲喘息的地球生態，恐將因碳排量逆轉回升下，再度受到考驗。

掌握減碳商機，2021 年聚焦五大投資主題

根據施羅德投資集團獨家研發的「氣候變化儀表板」所預測，今年第二季全球氣溫將上升 3.9°C，幾乎是《巴黎協定》目標 2°C 的 2 倍。雖然與十年前相比，已有愈來愈多政策制定者與企業，加入對抗氣候變遷的行列，但當各國政府瘋狂撒錢抗疫救經濟之際，更應同步積極推動各項政策，以減緩氣候變遷的負面衝擊。

「減碳救地球」是條漫漫長路，幸好有愈來愈多人透過投資來支持綠色理念。施羅德氣候變化策略投資團隊也預期，以「減碳」為目標的五大投資主題，像是潔淨能源、能源效率、環境資源、低碳排領導者、可持續運輸，以及其中發展良好的重點企業，將會持續獲得投資市場的青睞，也可望是後疫情時代，支撐盤勢的重要力量。

舉例來說，國際能源總署（IEA）2019 年報告指出，2024 年全球近三分之一電力將來自再生能源，綠色能源發電量預計 5 年將成長 5 倍，其中離岸風電目前已提供全歐盟 2％的電力，預計至 2040 年將成長 9 倍（註 1），在在意味著以再生能源、基礎建設、核能電力為代表的潔淨能源，未來成長力道不容小覷。

跟著專家關注永續投資，追求 Alpha(超額報酬) 機會

施羅德投資也強調，那些致力於消弭或調適於氣候變化影響的企業，不但基本面出現根本性的轉變，也將替投資人創造獨特的 Alpha(超額報酬) 來源。至於企業如何為永續而努力，不但是資產管理業者持續研究的課題，也是投資人必須深入了解的議題。

面對投資新顯學 - ESG 或永續投資，該如何掌握相關趨勢與發展？將於 11/19 日起舉辦四場的「2020 施羅德投資論壇」，所聚焦的主題之一即為「氣候變遷」，將由施羅德投資 (環) 環球氣候變化策略基金經理人 Simon Webber 發表「氣候變遷，是慢動作的新冠肺炎」專題演講，論壇中亦邀集施羅德集團其他經理人與研究主管，分享其對 2021 年「最強 5 大顛覆產業」、「歸零常態中的 10 大投資預測」、「三大債信投資機會」的趨勢看法。

值得一提的是，已連續八年在台舉辦的「施羅德投資論壇」，過去僅限法人參與，今年首度以虛擬線上直播方式舉行，並接受一般投資人預約限量席次，每場趨勢專題演講之後，亦安排資深媒體人范琪斐帶領參與者與投資專家們即時互動對話，針對眾多投資議題進一步深入探討。詳盡的論壇議程與報名辦法，可參閱活動專頁。

註 1 資料來源：施羅德投信整理，2020 年 9 月