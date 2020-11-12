【統一投信】三大利好 A股緩步墊高

A 股前期受壓抑，近來重拾活力，外資回流、成交量能回升。統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，主要原因是原先市場擔憂的不確定性逐漸消失，包括美國總統大選已有初步結果、十四五規劃底定、新冠疫苗即將問市，在美中摩擦趨緩、外貿與內需持續回暖、外資回流三大利好支撐下，市場信心回升，大盤將走向欣欣向榮，指數可望緩步墊高。

根據 Wind 資料統計，作為外資投資指標的滬深港通北向資金在 8 月至 10 月因觀望而呈淨流出約 347.78 億元人民幣 (下同)，11 月以來 8 個交易日內即淨流入 360.76 億元，A 股各月份的每日平均成交金額，也從 9 月、10 月的 7,680.17 億元、7,455 億元上升至 8,747 億元，內外部資金皆有同步回籠。

陳朝政指出，進一步看 A 股投資內涵，中國市場雖仍長期存在著政策風險，但是民間企業及消費市場仍存在巨大的成長活力及空間，剛結束的雙 11 消費節，包括天貓、京東在內的各家網路店商銷售總額大幅創高，中國也建立全球最完整的新能源汽車產業供應鍊，顯示疫情結束後，中國可望成為全球復甦力道最強勁的市場。

近期中國政策走向制度化與建立新法規，例如官方新推出電商反壟斷法，短期內或將衝擊行業股價表現，中長期看，企業走向會更分化，投資 A 股需更深入研究個股，以選股為重，有研究團隊優勢的主動選股基金，表現將有機會優於大盤。

看好方向上，中國十四五規劃以內循環、科技自立自強為目標，未來擴內需、促消費是關鍵，加上美中關係和緩，有利科技產業與蘋果供應鏈。半導體主要看好上游的雲端計算與網路技術，優於製造端。特斯拉在上海設廠自製自銷，在電動車製造與售價皆有競爭優勢，樹立了標杆，產生鯰魚效應，激活了中國電動車產業，相關供應鏈與商機將擴大。此外，高端消費、以及外資長期流入會重點著墨的各企業領頭羊，皆是長線看好標的。

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